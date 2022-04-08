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Российским оккупантам, которые были в Чернобыльской зоне, осталось жить год: подробности

Находившиеся в Зоне отчуждения оккупанты получили большие дозы облучения

сегодня, 21:52 comments1091
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские захватчики, находившиеся на территориях Зоны отчуждения, получили немалые дозы облучения, их военная техника также заражена. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщают представители пресс-службы министерства.

Российским оккупантам, которые были в Чернобыльской зоне, осталось жить год: подробности

Находившиеся в Зоне отчуждения оккупанты получили большие дозы облучения (фото из открытых источников)

"Невежество российских солдат зашкаливает так же, как дозиметры, которыми мы проверяли радиационный фон в местах дислокации захватчиков. Они рыли голыми руками почвы, зараженные радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался жить максимум год. Точнее, не жизнь, а медленное умирание от болезней", — отметил глава министерства.

 

Галущенко рассказал, что захватчики ограбили помещение станции, административные корпуса, вынесли много имущества – от посуды до запчастей и приборов.

Министр энергетики также сообщил, что облучились не только российские оккупанты и их "добыча", также заразилась военная техника, ездившая по территории Чернобыля, — это почти 10 тысяч машин. Каждый из российских солдат привезет частицы украинского Чернобыля в дома. Они сделают это живыми или мертвыми.

Глава энергетического министерства уточнил, что техника из металла легко подвергается дозам облучения и несет в себе радиацию. Это опасно, ведь возможна угроза радиоактивного облучения тем, кто будет эксплуатировать  имущество или побывавшую на ЧАЭС технику.

"Россияне несут смерть всем: украинцев убивают бомбами, а своих – радиацией с ЧАЭС", – подытожил Галущенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   российские войска захватили Чернобыльскую АЭС.


 


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