Российские журналисты разоблачили фейк своих коллег об «украинской операции вагнеровцев»

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Станислав Молчанов
Российский портал The
Insider опубликовал материал, в котором пишет, что спецоперация относительно "ЧВК Вагнера"
– дело рук российских спецслужб, которые обвинили Украину в ее организации путем
нехитрых манипуляций и оперативной подачи "правильной" с их точки зрения
информации в СМИ.
"ЧВК Вагнера"
Издание пишет, что расследование российской "Комсомольской правды" больше
похоже на "детективную беллетристику", в которой даже сложно найти факты, подтверждающие
украинский след. В частности, писали, что билеты для вагнеровцев якобы были
куплены в Украине.
КП в России утверждала, что билеты из столицы Беларуси по маршруту Стамбул
— Гавана — Каракас на рейс турецкой авиакомпании с вылетом из Минска 25 июля
выглядели как приобретенные через интернет-сайт фирмы Must Go (зарегистрирована
в Киеве). На билетах были реквизиты туристической компании Coral Travel. Тогда "Комсомольская
правда" писала, что через офис "Турецких авиалиний" в Москве выяснили, что они
приобретались "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории
Украины".
Правда, сайт украинского турагентства
MustGo оказался не рабочим.
Дальше журналисты отмечают, что российское издание "Царьград" еще 2 августа
опубликовало распечатку
одного из билетов на имя Александра Алтухова. Продавцом была указана
компания Must Go, правда, уже с московским адресом, на Бауманской улице.
Еще один
упоминаемый в статье российской "Комсомолки" туроператор — Coral Travel — работает,
как в Украине, так и РФ. А все компании под этим брендом принадлежат турецкой
компании OTI Holding. И, по информации The Insider, авиабилеты, приобретенные
через российский агрегатор, могут оказаться купленными международной компанией
с российским участием через украинское агентство.
Издание указывает, что письма предоставленные "Комсомольской правде" якобы
из российского представительства турецких авиалиний содержат недействительные
номера телефонов и другие реквизиты, указывающие на их фейковость. The Insider
отмечает, что других доказательств
участия украинской стороны в истории с задержанными вагнеровцами попросту нет.
Журналист Дмитрий Гордон, в свою очередь, заявил о турецком следе в операции с вагнеровцами, написав об этом на странице российского "Эхо Москвы". Эту версию, которая ещё дальше уводит Россию от скандала, моментально подхватила все та же российская "Комсомолка".
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