Российские журналисты разоблачили фейк своих коллег об «украинской операции вагнеровцев»

Российский портал The Insider опубликовал материал, в котором пишет, что спецоперация относительно "ЧВК Вагнера" – дело рук российских спецслужб, которые обвинили Украину в ее организации путем нехитрых манипуляций и оперативной подачи "правильной" с их точки зрения информации в СМИ.

"ЧВК Вагнера"

Издание пишет, что расследование российской "Комсомольской правды" больше похоже на "детективную беллетристику", в которой даже сложно найти факты, подтверждающие украинский след. В частности, писали, что билеты для вагнеровцев якобы были куплены в Украине.

КП в России утверждала, что билеты из столицы Беларуси по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас на рейс турецкой авиакомпании с вылетом из Минска 25 июля выглядели как приобретенные через интернет-сайт фирмы Must Go (зарегистрирована в Киеве). На билетах были реквизиты туристической компании Coral Travel. Тогда "Комсомольская правда" писала, что через офис "Турецких авиалиний" в Москве выяснили, что они приобретались "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины".

Правда, сайт украинского турагентства MustGo оказался не рабочим.

Дальше журналисты отмечают, что российское издание "Царьград" еще 2 августа опубликовало распечатку одного из билетов на имя Александра Алтухова. Продавцом была указана компания Must Go, правда, уже с московским адресом, на Бауманской улице.

Еще один упоминаемый в статье российской "Комсомолки" туроператор — Coral Travel — работает, как в Украине, так и РФ. А все компании под этим брендом принадлежат турецкой компании OTI Holding. И, по информации The Insider, авиабилеты, приобретенные через российский агрегатор, могут оказаться купленными международной компанией с российским участием через украинское агентство.

Издание указывает, что письма предоставленные "Комсомольской правде" якобы из российского представительства турецких авиалиний содержат недействительные номера телефонов и другие реквизиты, указывающие на их фейковость. The Insider отмечает, что других доказательств участия украинской стороны в истории с задержанными вагнеровцами попросту нет.

Журналист Дмитрий Гордон, в свою очередь, заявил о турецком следе в операции с вагнеровцами, написав об этом на странице российского "Эхо Москвы". Эту версию, которая ещё дальше уводит Россию от скандала, моментально подхватила все та же российская "Комсомолка".

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