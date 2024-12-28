Российские войска накапливали ракеты для зимних обстрелов Украины с лета, – ЦПД

С лета Россия активно готовилась к зимним ракетным атакам на Украину, накапливая значительный запас ракет для обстрелов. Этот ресурс уже готов к использованию, и нет необходимости в экспертных предположениях относительно дат будущих атак, ведь у врага достаточно средств для массированных ударов. Об этом заявил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что Россия с самого начала лета активно готовила запас ракет для обстрелов Украины в течение зимнего периода, поэтому усилия со стороны врага уже готовы к применению.

Коваленко также обратил внимание на важность сохранения бдительности и реагирования на воздушные тревоги, отметив, что у Украины есть достаточный потенциал для отражения атак. Однако, по его словам, необходимо также сосредоточиться на нейтрализации тыловых баз врага, таких как склады боеприпасов, аэродромы стратегической авиации и предприятия военно-промышленного комплекса, поставляющие технику и ракетные системы.

В последние недели Россия совершила несколько больших атак, в частности, на Рождество, 25 декабря, когда российские войска провели комбинированную атаку по энергетическим объектам Украины. Это привело к введению графиков отключений электроэнергии в разных регионах страны. Подобные удары демонстрируют, что Россия сохраняет высокий уровень готовности к зимним атакам, и Украина должна быть готова к борьбе с этой угрозой.

По оценкам представителей Главного управления разведки (ГУР) Украины, Россия имеет в своем арсенале до 1400 ракет разных типов, что позволяет ей поддерживать высокую интенсивность обстрелов. Кроме того, по мнению специалистов, враг способен производить от 120 до 150 новых ракет в месяц, что значительно увеличивает угрозу новых атак на украинскую инфраструктуру.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в ночь с 24 на 25 декабря Россия совершила массированные ракетные обстрелы украинских городов, используя праздничное время для психологического давления на мирное население.