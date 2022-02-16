logo

BTC/USD

44191.17

ETH/USD

3161.11

LTC/USD

129.08

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Российские военные на БТР протаранили легковой автомобиль (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские военные на БТР протаранили легковой автомобиль (ВИДЕО)

Авария произошла на автостраде "Таврида"

сегодня, 22:40
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

На территории оккупированного Крымского полуострова, несколько бронетранспортеров вооруженных сил России попали в ДТП – одна из бронированных машин протаранила легковой автомобиль "Лада" на автостраде "Таврида".

Российские военные на БТР протаранили легковой автомобиль (ВИДЕО)

Российский БТР протаранил легковушку в оккупированном Крыму (фото: t.me/ams_simferopol)

Видеоролик армейского инцидента, который снимали свидетели 16 февраля, опубликован в Telegram-канале " AMS-Simferopol ".

В частности, отмечено, что эта авария с участием военной техники возникла утром на автодороге А-291 на выезде из города Симферополь в сторону Керчи, неподалеку от  населенного пункта Трудовое.

Как заявили представители российского оборонного министерства, техника подразделений материально-технического обеспечения "Южного военного округа", завершив обучение, выезжала в места их постоянной дислокации.

Военные бронетранспортеры в среду утром ехали по трассе "Таврида" через "Крымский мост", следуя в город Белогорск Амурской области РФ, и на дороге попали в ДТП.

В частности, один БТР из колонны протаранил "Ладу", въехав в правую сторону "десятки" и помяв авто.

На место дорожного инцидента приехали работники ГИБДД. Отмечено, что сведений о пострадавших в результате наезда нет.

В сети пользователи пишут, что виновником столкновения, вероятно, стал водитель-механик бронетранспортера. Если бы легковой автомобиль вклинился в колонну с правой стороны, то удар пришелся бы на сторону водителя. Военная колонна начала перестройку и водитель БТР не заметил "Ладу", въехав в нее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что возле Ростова в грязи застряли российские танки.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ams_simferopol/137770
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!