Российские военные на БТР протаранили легковой автомобиль (ВИДЕО)

На территории оккупированного Крымского полуострова, несколько бронетранспортеров вооруженных сил России попали в ДТП – одна из бронированных машин протаранила легковой автомобиль "Лада" на автостраде "Таврида".

Российский БТР протаранил легковушку в оккупированном Крыму (фото: t.me/ams_simferopol)

Видеоролик армейского инцидента, который снимали свидетели 16 февраля, опубликован в Telegram-канале " AMS-Simferopol ".

В частности, отмечено, что эта авария с участием военной техники возникла утром на автодороге А-291 на выезде из города Симферополь в сторону Керчи, неподалеку от населенного пункта Трудовое.

Как заявили представители российского оборонного министерства, техника подразделений материально-технического обеспечения "Южного военного округа", завершив обучение, выезжала в места их постоянной дислокации.

Военные бронетранспортеры в среду утром ехали по трассе "Таврида" через "Крымский мост", следуя в город Белогорск Амурской области РФ, и на дороге попали в ДТП.

В частности, один БТР из колонны протаранил "Ладу", въехав в правую сторону "десятки" и помяв авто.

На место дорожного инцидента приехали работники ГИБДД. Отмечено, что сведений о пострадавших в результате наезда нет.

В сети пользователи пишут, что виновником столкновения, вероятно, стал водитель-механик бронетранспортера. Если бы легковой автомобиль вклинился в колонну с правой стороны, то удар пришелся бы на сторону водителя. Военная колонна начала перестройку и водитель БТР не заметил "Ладу", въехав в нее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что возле Ростова в грязи застряли российские танки.

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