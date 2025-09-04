logo

Российская плавчиня отказалась соревноваться под российским флагом и сменила гражданство
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская плавчиня отказалась соревноваться под российским флагом и сменила гражданство

Российская чемпионка София Сподаренко сменила гражданство и будет выступать за Казахстан

4 сентября 2025, 22:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Известная плавчиня, рекордсменка и чемпионка России София Сподаренко приняла решение сменить спортивное гражданство и теперь будет представлять Казахстан. Спортсменко открыто заявила, что не жалеет об этом шаге, ведь он позволил ей сохранить доступ к международным стартам, которых российские атлеты лишены из-за изоляции.

По словам 27-летней спортсменки, потерять несколько лет карьеры в ожидании перемен было бы нецелесообразно, учитывая ее возраст и высокие спортивные амбиции. Она подчеркнула, что в Казахстане чувствует себя частью команды, имеет возможность развиваться и получает новые стимулы.


Российская плавчиня отказалась соревноваться под российским флагом и сменила гражданство - фото 2

"Это не только о соревнованиях, но и об условиях жизни. В спорте нормально менять клубы или страны ради лучших возможностей. Если у тебя есть комфорт и уверенность в завтрашнем дне, то результат будет лучше", — пояснила Сподаренко в интервью.

Она уверена, что сделала правильный выбор: смогла вернуться на международную арену и начать приобретать тот опыт, которого ей не хватало раньше.

Справка:

София Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске, где начала заниматься плаванием с детства. Первого серьезного успеха добилась в 2012 году, одержав четыре медали на играх "Дети Азии". В юниорском возрасте дважды становилась чемпионкой Европы, а затем получала медали чемпионатов России и Азии. В 2018 году добыла в борьбе "золото" чемпионата России на дистанции 50 м баттерфляем.

За свою карьеру она установила несколько национальных рекордов и получила звание мастера спорта международного класса как России, так и Казахстана. Летом 2023 года спортсменка окончательно сменила спортивное гражданство и начала выступать за Казахстан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подполковник ВСУ, бывший командир полка "Азов", Максим Жорин, призвал не делать слишком оптимистичных выводов из того, что летнее наступление российских войск оказалось безрезультатным.



Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/rekordsmenka-i-chempionka-rosii-vidmovilasya-vistupati-za-rf-i-zminila-gromadyanstvo.htm
