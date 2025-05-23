Россияне сами будут умолять: назван эффективный метод действенного давления на Кремль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на инициативу по прекращению огня, предложенную ЕС, США и Украиной, заявив, что Москва ее не поддерживает. Таким образом Кремль пытается навязать собственный сценарий событий. Впрочем, существуют реальные механизмы, способные заставить Россию изменить свою позицию , рассказал политолог Тарас Загородний.

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Он объяснил, как именно Украина должна действовать в условиях, когда Россия игнорирует западные дипломатические инициативы. По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, ключевыми этапами переговоров должны стать договоренности об обмене пленными по принципу "1000 на 1000" и согласование локации для последующей встречи с российской стороной.

Загородний акцентировал внимание на том, что Запад выдвинул четкий месседж: сначала прекращение боевых действий, а уже потом — переговоры. Однако Кремль хочет вести войну параллельно с переговорами, требуя при этом смягчения санкционного давления. По мнению эксперта, Россия открыто демонстрирует неуважение к европейским странам, игнорируя их требования.

Политолог подчеркнул, что Украина должна превратить ситуацию в свое преимущество, а страны Европы должны радикально усилить санкционное давление: блокировать нефтяные танкеры и демонстрировать решительность.

Ключевым рычагом давления, по мнению Загороднего, есть установление контроля над Черноморским и Балтийским регионами. Именно это, по его убеждению, способно принудить Россию к уступкам: под угрозой экономического краха Москва будет вынуждена идти на компромиссы, несмотря на действующие санкции.

Загородний добавил, что речь идет о конкретных действиях, которые Украина должна продвигать на международном уровне — прежде всего это блокировка танкеров, выходящих из российских балтийских портов.

Как уже писал портал "Комментарии", во время переговоров в Стамбуле российская сторона открыто выражала претензии на новые украинские территории — Харьковскую и Сумскую. Российский политконсультант и галерист Марат Гельман прокомментировал, насколько реальны эти угрозы.