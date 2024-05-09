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Россияне размахивали флагом РФ в Эстонии: они получили наказание

В Эстонии демонстрация российского флага считается прямой поддержкой страны-агрессора в войне в Украине.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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Россияне ездили по улицам Эстонии на автомобиле, с которого размахивали российским флагом. На такие действия граждан РФ отреагировали местные, которые направили запрос в полицию. После нарушения производства двум из трех россиян назначен штраф.

Россияне размахивали флагом РФ в Эстонии: они получили наказание

Россиян наказали за флаг РФ. Фото из открытых источников

24 апреля в городе Пярну на место парковки у торгового центра приехал автомобиль Ford с которого виднелся российский флаг. Впоследствии компания россиян двинулась дальше и размахивала флагом РФ, проезжая по другим улицам эстонского города.

Полиция отреагировала на инцидент и возбудила дело в отношении водителя и пассажиров, ездивших с российским флагом по Эстонии.

"В настоящее время полиция завершила производство по двум из них. Им был назначен денежный штраф. По еще одному человеку расследование продолжается. 54-летний мужчина добровольно передал российский флаг полиции", — сообщила эстонская полиция.

Как объяснили полиция Эстонии, всем известно, что в стране запрещено демонстрировать поддержку российской агрессии в Украине.

"Публичная демонстрация символики государства-агрессора является прямой поддержкой конфликта. Мы решительно реагируем на такое поведение, чтобы предотвратить возникновение других правонарушений, конфликтов и их эскалации", — сказал руководитель местного отделения полиции Юллар Кютт.

Согласно эстонским законам, нарушение о поддержке и оправдании международных преступлений карается штрафом до 1200 евро или арестом таких лиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о россиянине, напавшем на украинца во время компьютерной игры. Какое наказание его ждало.

Также "Комментарии" писали о том, что в Берлине временно запретили использовать украинские и российские флаги вблизи советских мемориалов.



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Источник: https://rus.err.ee/1609335858/policija-naznachila-shtraf-demonstrirovavshim-flag-rf-iz-avtomobilja-v-pjarnu
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