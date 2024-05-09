Россияне размахивали флагом РФ в Эстонии: они получили наказание

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Slava Kot
Россияне ездили по улицам Эстонии на автомобиле, с которого размахивали российским флагом. На такие действия граждан РФ отреагировали местные, которые направили запрос в полицию. После нарушения производства двум из трех россиян назначен штраф.
Россиян наказали за флаг РФ. Фото из открытых источников
24 апреля в городе Пярну на место парковки у торгового центра приехал автомобиль Ford с которого виднелся российский флаг. Впоследствии компания россиян двинулась дальше и размахивала флагом РФ, проезжая по другим улицам эстонского города.
Полиция отреагировала на инцидент и возбудила дело в отношении водителя и пассажиров, ездивших с российским флагом по Эстонии.
Как объяснили полиция Эстонии, всем известно, что в стране запрещено демонстрировать поддержку российской агрессии в Украине.
Согласно эстонским законам, нарушение о поддержке и оправдании международных преступлений карается штрафом до 1200 евро или арестом таких лиц.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о россиянине, напавшем на украинца во время компьютерной игры. Какое наказание его ждало.
Также "Комментарии" писали о том, что в Берлине временно запретили использовать украинские и российские флаги вблизи советских мемориалов.
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