Россияне расстреляли гражданскую в Донецкой области: Лубинец отреагировал

Недавно в социальных сетях появилась информация об ужасном преступлении, которое произошло в окрестностях села Терны в Донецкой области. 10 ноября российские военные без всякой причины, вероятно, открыли огонь по беззащитной женщине, просто прогуливавшейся по улице.

Лубинец требует действий: россияне расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области

Омбудсман Дмитрий Лубинец не остался в стороне от этой трагедии, решительно осудив действия российских военных. Лубинец публично обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста, отмечая, что молчание мирового сообщества в таких случаях лишь усиливает безнаказанность агрессора.

"Направил письма ООН и МККК по этому преступлению. Международное сообщество должно не просто обратить внимание на него, но и отреагировать. Страна-оккупант продолжает нарушать все законы и обычаи войны, совершая преступления против человечности. чтобы остановить и наказать агрессора!" – подчеркнул Омбудсман.

Офис Генерального прокурора Украины отреагировал, начав досудебное расследование по факту умышленного убийства и нарушения законов и обычаев войны.

Читайте на портале "Комментарии" — Ежедневно представители полиции и ГСЧС фиксируют преступные действия со стороны российских войск, которые продолжают наносить удары по Покровской общине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской МВА.

Кроме того, "Комментарии" писали, что сеть облетела видео, на котором российские военные стреляют в, вероятно, раненого и безоружного украинского военнослужащего. Этот акт жестокости вызвал волну возмущения и стал темой обращения в международные организации со стороны Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.