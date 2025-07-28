Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала свое пребывание на митингах против скандального закона о независимости НАБУ и САП, за который сама же и голосовала в Раде.

«Россияне, пожалуй, сами офигели»: Безуглая о митингах в Киеве

Она сообщила, что пробыла на акциях протеста не менее 7 часов и поняла, что большинство митингующих не читали тот же закон, против которого бастуют, а большая часть людей митингуют против обмана, который почувствовали эмоционально.

"То, что решение, касающееся расследования коррупции, было проведено за пол дня, в то время как некоторые другие сложные и важные законопроекты не рассматриваются годами. Интуитивный вывод людей, особенно в первый день, власти намутили что-то уже вкрай. Мы не должны так делать", – пояснила нардепка, и отметила, что, конечно, были и те, кто в законе разбирается, и мог подискутировать на эту тему.

Она заявила, что необходимо возобновить прямые трансляции заседаний Верховной Рады, доступ журналистов и открытие правительственного квартала.

"Власть должна делать выводы: была провалена коммуникация, нужно открываться больше и слышно, несмотря на вызовы, напряжение и ограничение военного положения. Двусторонняя обратная связь – признак демократии. Со своей стороны сделаю все от меня зависящее, чтобы донести это. Также отмечу, что возможность поднять другие приоритетные, по моему мнению, болезненные вопросы, например отсталость руководства войском, сроки службы, коррупция в ТЦК и т.д., получила и использовала. Были люди, которые подходили, благодарили", – отмечает нардепка.

Она также подметила, что в эти дни Киев почти обходили ракетно-дроновые атаки.

"Видимо, россияне сами офигели и запаслись попкорном, как минимум. Также среди митингующих были отдельные странные русскоязычные лица, которых я даже заставляла сказать "паляниця", а на третий день прибежали ребята с дымовыми шашками сжигать портреты руководства государства", – добавила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на митингах уже сожгли фото Зеленского и кричали "Безуглая – черт".