Россиян разозлили украинские носки с горящим Кремлем

Уполномоченный Чехии по реконструкции Украины Томаш Копечный надел на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским возмутившие россиян носки. На них изображен Кремль в огне.

Пылающий Кремль на носках

На прошлой неделе Владимир Зеленский совершил визит в Чехию, где встретился с Томашем Копечным. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Андрей Климов заметил, что у Копечного носки на которых горит Кремль и отреагировал на них.

"Теперь Копечный носит носки, нижнее белье, а завтра придет в ортезе. Почему мы смотрим на этих ублюдков, будто от них зависит наша жизнь? Больные люди – к психиатру", – заявил российский политик.

Возмущение россиян дошло до чешского политика, ответившего на заявления Климова. Как пояснил Копечный, россиянам не понравился рисунок на одежде, однако нет вопросов, когда они уничтожают украинские города.

"Россияне четвертый год подряд засыпают украинские города ракетами и убивают невинных людей. Им это не мешает. Но украинские носки, символически изображающие, как бы это выглядело, если бы то же самое происходило в их городах, их разозлили", — сказал Копечный.

Чешский политик призвал россиян проявить такую же обеспокоенность ударами по украинским городам, которые они же и наносят.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отреагировала на парад Путина в Москве. МИД Украины назвал это попыткой российского диктатора прославить современную фашистскую Россию в День победы 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что Болгария ответила на заявление Путина, обвинившего страну в начале войны в Украине.