Россиян разозлили украинские носки с горящим Кремлем

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Slava Kot
Уполномоченный Чехии по реконструкции Украины Томаш Копечный надел на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским возмутившие россиян носки. На них изображен Кремль в огне.
Пылающий Кремль на носках
На прошлой неделе Владимир Зеленский совершил визит в Чехию, где встретился с Томашем Копечным. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Андрей Климов заметил, что у Копечного носки на которых горит Кремль и отреагировал на них.
Возмущение россиян дошло до чешского политика, ответившего на заявления Климова. Как пояснил Копечный, россиянам не понравился рисунок на одежде, однако нет вопросов, когда они уничтожают украинские города.
Чешский политик призвал россиян проявить такую же обеспокоенность ударами по украинским городам, которые они же и наносят.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отреагировала на парад Путина в Москве. МИД Украины назвал это попыткой российского диктатора прославить современную фашистскую Россию в День победы 9 мая.
Также "Комментарии" писали, что Болгария ответила на заявление Путина, обвинившего страну в начале войны в Украине.
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