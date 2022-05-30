Россиян приглашают на море в Крым: какая ситуация на аннексированном полуострове

До войны с россией, в 2011-2013 годах, Крым считали главным центром международного круизного туризма на Черном море. Сейчас даже россияне не хотят ехать в оккупированный Крым, а местные терпят убытки и остаются без работы. Специалистов принуждают к работам для помощи российской армии.

Как писал портал "Комментарии", эксперт рассказал, при каких условиях Украина может уничтожить базу вражеского морского флота в Крыму и Керченский мост.