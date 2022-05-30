Россиян приглашают на море в Крым: какая ситуация на аннексированном полуострове

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Козлова Альбіна
В аннексированном Крыму оккупационные власти приглашают туристов на пляжный сезон – приезжать на летний отдых на Черном море. Об этом сообщают на странице Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.
Фото иллюстративное / Pixabay
Турагентства рекламируют отдых и убеждают, что ситуация "спокойная и безопасная", хотя там дислокуются российские военные корабли и пехота, по сути рф превратила полуостров в военную базу.
К тому же, ранее было закрыто воздушное пространство над полуостровом для гражданской авиации. Местные считают, что туристов летом не будет, хотя и оккупационные администрации отменили карантинные ограничения. После майских праздников у местных, зарабатывавших на туристах, выросли опасения по поводу провального курортного сезона.
В последнее время россияне отменили бронирование в отелях, треть крымских отелей этим летом может просто не открыться, перенесены на неопределенный срок массовые мероприятия. Сухопутная дорога до полуострова длинная, потому что нужно ехать на автобусе или поезде.
Авиакомпании россии отменили перелеты в Крым до конца июня. Букинговые сервисы прогнозируют уменьшение количества туристов на 37% по сравнению с 2021 годом. В мае загруженность местных отелей составила 10-15%.
"Оккупированный Крым — это полноценная военная база, плацдарм для наступления. Мы восемь лет говорили, что Крым им не нужен как регион для проживания или туризма. И в соответствии с проживающими там людьми так и относятся — как к тем, кто им может мешать, отмечает Постоянная Представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева.
До войны с россией, в 2011-2013 годах, Крым считали главным центром международного круизного туризма на Черном море. Сейчас даже россияне не хотят ехать в оккупированный Крым, а местные терпят убытки и остаются без работы. Специалистов принуждают к работам для помощи российской армии.
Как писал портал "Комментарии", эксперт рассказал, при каких условиях Украина может уничтожить базу вражеского морского флота в Крыму и Керченский мост.
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