Российские спецслужбы активизировали вербовку украинцев для диверсий против территориальных центров комплектования (ТЦК), используя мошеннические схемы и смертельные ловушки. По данным The Washington Post, ФСБ и ГРУ привлекают исполнителей через онлайн-чаты, обещая значительные денежные вознаграждения. Однако нередко диверсанты становятся жертвами собственных заказчиков – россияне дистанционно взрывают взрывчатку, чтобы ликвидировать следы операции.

Правоохранители у ТЦК в Каменце-Подольском, 5 февраля 2025 года. Фото: Нацполиция

По информации издания, российские агенты ищут потенциальных исполнителей среди высказывающих пророссийские взгляды в соцсетях. После установления контакта им предлагают совершить нападение на ТЦК или его работников за вознаграждение от 500 до нескольких тысяч долларов. Но в большинстве случаев финальный аккорд исполняет сама Россия – дистанционный подрыв заложенной взрывчатки, чтобы устранить свидетеля и избежать выплаты денег.

Только за последнюю неделю в Украине зафиксировано по меньшей мере три взрыва возле ТЦК, два из которых стали роковыми для самих диверсантов. Такие действия свидетельствуют не только о попытках Москвы сорвать мобилизационную кампанию, но и о циничном использовании завербованных исполнителей в своих планах, не оставляя им никакого шанса выжить.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ, прокомментировал теракты, совершенные против сотрудников ТЦК и заметил, что в Украине отмечаются как случаи насилия над военнослужащими ТЦК, так и нарушения со стороны самих представителей терцентров.

Кроме того, Российские спецслужбы активизировали теракты против работников ТЦК, используя деморализованное состояние украинского общества, пишет заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. Почему РФ активизировалась именно сейчас читайте по ссылке.