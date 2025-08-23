Россия уже определилась со следующей страной для нападения после заморозки войны в Украине

Судя по настроениям так называемых российских военкоров, Россия уже распланировала, чем займется во время короткой паузы в войне против Украины. Рассматривается возможность нападения на Азербайджан. И "короткой победоносной войны" – в смысле, "столица за три дня", дубль два, Баку. В конце концов, Азербайджан в 7 раз меньше Украины, там всего 10 млн населения, соответственно, минимум в четыре раза меньше мужчин призывного возраста. Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Россия и Азербайджан. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, что президент Азербайджана Алиев уловил такие настройки Кремля и принялся усиливать армию своей страны: получил самые современные беспилотники, заключил контракты на новые боевые самолеты, модернизировал существующую авиацию. Алиев не считает лишним озвучить публично готовность к войне – все понимают, с кем.

"То есть мир де-факто, не дожидаясь формальной констатации из-за "мирного соглашения" с Путиным, уже признал разрушение потсдамского мира, разрушение международной правовой системы сожительства государств. Ничто уже не мешает агрессивным нападениям ядерной России на кого-либо из соседей. То, что это не паранойя Алиева, подтверждают не только целенаправленные удары России по собственности Азербайджана в Украине, не только массовые репрессии в отношении азербайджанцев в РФ, не только минимум 5 прецедентов порчи импортированной в третьи государства азербайджанской нефти, но и реакция на заявление Алиева", – отметил Голобуцкий.

Он отмечает, что Кремль из-за лояльных телегнрам-каналов уже предупредил, что Азербайджану не нужно играть с огнем, потому что "русские хоть и очень хорошие, но помнят все".

Политолог считает действительно вероятным сценарий, когда перед повторным нападением на Украину и Европу, который все ожидают в 2027-30 годах попытаться напасть на Азербайджан. Такой шаг позволит РФ не только восстановить хотя бы частичный контроль над регионом, но и избежать проблем с демобилизованными горлорезами армии России, которые привыкли получать немалые деньги и убивать. Вместо выпускать их в гражданскую жизнь – просто переориентироваться на новый фронт. Плюс это позволит поддерживать разогнанную до высоких оборотов работу ВПК.

"То, что Азербайджан находится в зоне прямых интересов Турции, вряд ли помешает. У Эрдогана куча внутренних социальных, политических и экономических проблем, еще и климат придает головную боль. Мобилизовать в защиту Азербайджана вряд ли найдется кого и что. Именно поэтому мудрым и дальновидным является максимально оперативное решение Алиева по эксплуатации Зангезурского коридора вместе с США на 99 лет. С другой стороны, Россия уже вкатила "пробный шар" с прицельным уничтожением американской собственности в Украине. Всей видимой реакции – публичное "недовольство" Трампа. А если удары российской армии будут аккуратно обходить Зангезур и ограничатся остальной территорией — США будут иметь возможность "дистанцироваться от конфликта", ограничиться чисто охраной вверенного участка", — отметил эксперт.

