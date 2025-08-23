Россия уже определилась со следующей страной для нападения после заморозки войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Судя по настроениям так называемых российских военкоров, Россия уже распланировала, чем займется во время короткой паузы в войне против Украины. Рассматривается возможность нападения на Азербайджан. И "короткой победоносной войны" – в смысле, "столица за три дня", дубль два, Баку. В конце концов, Азербайджан в 7 раз меньше Украины, там всего 10 млн населения, соответственно, минимум в четыре раза меньше мужчин призывного возраста. Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.
Россия и Азербайджан. Фото: из открытых источников
Политолог отметил, что президент Азербайджана Алиев уловил такие настройки Кремля и принялся усиливать армию своей страны: получил самые современные беспилотники, заключил контракты на новые боевые самолеты, модернизировал существующую авиацию. Алиев не считает лишним озвучить публично готовность к войне – все понимают, с кем.
Он отмечает, что Кремль из-за лояльных телегнрам-каналов уже предупредил, что Азербайджану не нужно играть с огнем, потому что "русские хоть и очень хорошие, но помнят все".
Политолог считает действительно вероятным сценарий, когда перед повторным нападением на Украину и Европу, который все ожидают в 2027-30 годах попытаться напасть на Азербайджан. Такой шаг позволит РФ не только восстановить хотя бы частичный контроль над регионом, но и избежать проблем с демобилизованными горлорезами армии России, которые привыкли получать немалые деньги и убивать. Вместо выпускать их в гражданскую жизнь – просто переориентироваться на новый фронт. Плюс это позволит поддерживать разогнанную до высоких оборотов работу ВПК.
Читайте на портале "Комментарии" — на фоне ударов РФ Азербайджан принял важное решение о помощи Украине.