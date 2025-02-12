Россия снова сорвала ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

12 февраля Россия в очередной раз сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, Кремль снова применил методы шантажа, угроз и провокаций, став на путь блокирования работы международной миссии.

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

Кремль продолжает свою привычную тактику, шантажируя Международное агентство по атомной энергии. В этот раз для срыва ротации Россия использовала штурмовиков с белыми флагами, расположенными в зоне, где должно было состояться переходное обследование, а именно на линии разграничения между украинскими и временно оккупированными территориями. Все эти манипуляции стали частью широкой стратегии, где основным инструментом является блокировка независимого мониторинга ядерной безопасности.

Сценарий срыва ротаций каждый раз подобен. Сначала российская сторона долго не согласовывает точку и время ротации, затем дает неопределенные сигналы о якобы готовности гарантировать безопасный проезд, но за час до начала ротации открывает огонь или начинает боевые действия в этой зоне. После этого российские штурмовики появляются с белыми флагами и флагами МАГАТЭ, а Москва заявляет, что все готово для миссии. Такие действия повторяются не впервые, но риски безопасности становятся все выше, – говорится в сообщении.

Это коварное давление является частью кремлевской стратегии использовать ядерную угрозу как инструмент политического влияния. Россия стремится нарушить суверенитет Украины, пытаясь организовать ротацию международных наблюдателей через оккупированные территории, создавая тем самым прецедент для легитимизации своей оккупации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожающая. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции. В Минэнерго 11 февраля сообщили, что в результате вражеских обстрелов обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.