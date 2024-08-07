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Россия поставила ультиматум Западу: почему тот должен отказаться от поддержки Украины

Аналитики объяснили, зачем Россия решила помогать Ирану

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей

Кремль расширяет сотрудничество с Ираном, чтобы склонить Запад к принятию решений в пользу РФ и отказаться от дальнейшей поддержки Киева в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения (ISW).

Россия поставила ультиматум Западу: почему тот должен отказаться от поддержки Украины

Россия и Иран. Фото: из открытых источников

В частности, Россия опирается на военное партнерство. Таким образом, по мнению аналитиков, страна-агрессор хочет заставить Запад отказаться от дальнейшей военной помощи Украине.

Речь идет о том, что согласно информации The New York Times (NYT), Россия помогает Ирану в его усилиях по усилению противовоздушной обороны от израильских атак. А именно, начала поставить неназванные передовые радары и системы ПВО.

В то же время, решение РФ по предоставить Ирану радары и системы ПВО, которые могли бы принести значительную пользу российским силам на фронте, если бы они были развернуты в Украине — также подчеркивает продолжающуюся зависимость России от Ирана в отношении другого критического орудия. В том числе высокоточного оружия и компонентов, которые нужна РФ.

Также аналитики добавили, что российские официальные лица продолжают координацию и военное сотрудничество с Ираном перед его ответом по Израилю. Это связано из-за беспокойства за российские интересы в регионе.

Так, согласно информации агентства Reuters, российский диктатор Владимир Путин передал сообщение через секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу о том, что Иран должен действовать сдержанно и избегать нападения на мирных жителей при ответных действиях.

В свою очередь, неназванный иранский дипломат изданию IranWire сообщил, что Россия выступает против иранских ударов, которые могут привести к гибели мирных жителей из-за большого количества российских граждан, проживающих в Израиле.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-6-2024
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