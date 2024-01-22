logo

BTC/USD

40848.17

ETH/USD

2376.43

LTC/USD

69.32

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Россия планирует вновь взяться за Молдову: в США раскрыли подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия планирует вновь взяться за Молдову: в США раскрыли подробности

По информации ISW, Россия готовит информационную почву для дестабилизации ситуации в Молдове

сегодня, 12:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Страна-агрессор пытается использовать непризнанное Приднестровье с целью дестабилизации ситуации в Молдове и готовит информационную почву для оправдания российской эскалации в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны.

Россия планирует вновь взяться за Молдову: в США раскрыли подробности

Приднестровье. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, в конце прошлого года власти Молдовы обвинили российских военных в Приднестровье в многочисленных нарушениях, в частности ненадлежащем использовании беспилотников во время учений, что вызвало информационную атаку со стороны прокремлевского военного блогера.

Члены молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во время заседания 18 января потребовали от Комиссии провести расследование в отношении российских миротворцев из-за использования стрелкового оружия, беспилотников и имитационного оружия во время учений, которые якобы имели целью отразить диверсионную атаку на миротворческую заставу в молдавской зоне безопасности 22 декабря 2023 года.

Официальный Кишинев заявил, что присутствие и использование российскими миротворческими силами этого оружия в зоне безопасности нарушает протоколы ОКК и что российские миротворческие силы не раскрыли должным образом некоторые из этих вооружений и беспилотников, входящих в их арсенал.

Как отмечает ISW, в ответ известный прокремлевский российский блогер 21 января заявил, что власти Молдовы усиливают давление на самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую Республику, призывая к выводу российских миротворцев и оказывая экономическое давление на квазиобразование.

Блогер утверждал, что молдавское правительство наложило "двойные" пошлины на приднестровский бизнес, которые составляют примерно 16 млн долларов в течение неопределенного периода времени, что приведет к росту стоимости жизни в Приднестровье. Недавние изменения в Таможенный кодекс Молдовы требуют от приднестровских предприятий платить ввозные пошлины молдавскому правительству, тогда как ранее предприятия "республики" платили пошлины исключительно Тирасполю.

Военный блогер утверждал, что это давление поддерживает "силовую реинтеграцию" Приднестровья в состав Молдовы и что Россия должна готовиться к дальнейшей эскалации, напоминая недавние обвинения со стороны "президента" Республики Вадима Красносельского.

"Заявления связанного с Кремлем российского "военкора" и обвинения Красносельского, вероятно, являются частью информационной операции, направленной на дестабилизацию Молдовы, которая граничит с членом НАТО Румынией и оправдание любой будущей российской эскалации в регионе", — говорится в отчете ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Запад должен готовиться к нападению РФ: что к этому подталкивает Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-21-2024
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости