Россия планирует вновь взяться за Молдову: в США раскрыли подробности

Страна-агрессор пытается использовать непризнанное Приднестровье с целью дестабилизации ситуации в Молдове и готовит информационную почву для оправдания российской эскалации в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны.

Приднестровье. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, в конце прошлого года власти Молдовы обвинили российских военных в Приднестровье в многочисленных нарушениях, в частности ненадлежащем использовании беспилотников во время учений, что вызвало информационную атаку со стороны прокремлевского военного блогера.

Члены молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во время заседания 18 января потребовали от Комиссии провести расследование в отношении российских миротворцев из-за использования стрелкового оружия, беспилотников и имитационного оружия во время учений, которые якобы имели целью отразить диверсионную атаку на миротворческую заставу в молдавской зоне безопасности 22 декабря 2023 года.

Официальный Кишинев заявил, что присутствие и использование российскими миротворческими силами этого оружия в зоне безопасности нарушает протоколы ОКК и что российские миротворческие силы не раскрыли должным образом некоторые из этих вооружений и беспилотников, входящих в их арсенал.

Как отмечает ISW, в ответ известный прокремлевский российский блогер 21 января заявил, что власти Молдовы усиливают давление на самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую Республику, призывая к выводу российских миротворцев и оказывая экономическое давление на квазиобразование.

Блогер утверждал, что молдавское правительство наложило "двойные" пошлины на приднестровский бизнес, которые составляют примерно 16 млн долларов в течение неопределенного периода времени, что приведет к росту стоимости жизни в Приднестровье. Недавние изменения в Таможенный кодекс Молдовы требуют от приднестровских предприятий платить ввозные пошлины молдавскому правительству, тогда как ранее предприятия "республики" платили пошлины исключительно Тирасполю.

Военный блогер утверждал, что это давление поддерживает "силовую реинтеграцию" Приднестровья в состав Молдовы и что Россия должна готовиться к дальнейшей эскалации, напоминая недавние обвинения со стороны "президента" Республики Вадима Красносельского.

"Заявления связанного с Кремлем российского "военкора" и обвинения Красносельского, вероятно, являются частью информационной операции, направленной на дестабилизацию Молдовы, которая граничит с членом НАТО Румынией и оправдание любой будущей российской эскалации в регионе", — говорится в отчете ISW.

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