Россия отклоняет план мирных действий - Сергей Гармаш

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Кириєнко Анна
Сергей Гармаш, участник трехсторонней контактной группы в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, почему компромисс с Россией по поводу Донбасса — невозможен.
Фото: ЛИЦ
По его словам, ТГК, назначение которой — урегулировать ситуацию на Донбассе, рассмотрела мирный план действий Украины, но документ до сих пор остался не оговоренным. Он вызвал только критику с российской стороны.
Россияне назвали причину отклонения плана. По их словам, документ не соответствует Минским договоренностям.
Сергей Гармаш добавляет, что мирный план так и останется нереализованным, ведь в первую очередь он не в интересах России.
Также участник ТГК добавляет, что план мирных действий предусматривает уступки с обеих сторон.
Напомним, что ранее глава трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил о "Плане совместных шагов" — документе, в котором говорится о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
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