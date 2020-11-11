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Россия отклоняет план мирных действий - Сергей Гармаш

Участник трехсторонней контактной группы рассказал, как российская сторона отреагировала на мирный договор

сегодня, 08:10
Автор:

Кириєнко Анна

Сергей Гармаш, участник трехсторонней контактной группы в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, почему компромисс с Россией по поводу Донбасса — невозможен.

Россия отклоняет план мирных действий - Сергей Гармаш

Фото: ЛИЦ

По его словам, ТГК, назначение которой — урегулировать ситуацию на Донбассе, рассмотрела мирный план действий Украины, но документ до сих пор остался не оговоренным. Он вызвал только критику с российской стороны.

Россияне назвали причину отклонения плана. По их словам, документ не соответствует Минским договоренностям.

Сергей Гармаш добавляет, что мирный план так и останется нереализованным, ведь в первую очередь он не в интересах России.

Также участник ТГК добавляет, что план мирных действий предусматривает уступки с обеих сторон.

Напомним, что ранее глава трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил о "Плане совместных шагов" — документе, в котором говорится о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/5718-peregovory-po-donbassu-v-tkg-proyasnili-sudbu-mirnogo-plana-ukrainy
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