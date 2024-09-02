Россия обогнала США в поставке важного ресурса в Евросоюз: о чем идет речь

Россия смогла укрепить свои позиции как поставщика газа в Европейский Союз, обогнав в объеме поставок США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Die Welt", ссылаясь на данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel.

Газ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что впервые за два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из России, чем из США.

Согласно данным компании, за квартал с апреля по июнь ЕС закупил у России 12,7 миллиарда кубометров газа, а в США – 12,3 миллиарда. В то же время по сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из России снизились незначительно, а из США более резко.

Читайте на портале "Комментарии" — Турция поможет России по крайней мере частично вернуться на европейский рынок газа, восстанавливающий для Европы старые угрозы российского энергетического влияния. Об этом пишет "Politico".

В материале отмечается, что на прошлой неделе Турция объявила о том, что можно назвать "Турецкий поток-2". По словам министра энергетики страны Альпарслана Байрактара, государственная газовая монополия BOTAŞ теперь сможет экспортировать около 7-8 миллиардов кубометров природного газа через Болгарию в Центральную Европу под названием "Турецкая смесь" — смешанного газа из разных источников. Номинально на Россию будет приходиться 40% в этой смеси, но реальная судьба может быть больше.

Как отмечает Politico, российские нефтяные компании уже продают в Европу нефтепродукты из российской нефти через Турцию, Индию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь Газпром пытается "отмыть" экспорт российского газа. Хотя ЕС уже запретил перевалку российского сжиженного газа, предназначенного для Азии через европейские порты, авторы статьи считают, что Европа может сделать больше.