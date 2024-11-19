Россия нанесла 220 ударов по энергетическим объектам Украины: какая ситуация со светом

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Черновалова Кристина
Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с важным заявлением: Россия нанесла более 220 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины и оккупировала около 18 гигаватт энергомощностей. Такие действия он назвал не просто войной, а террором против света и людей.
Россия оккупировала значительную часть украинской энергетической мощности
Он особенно поблагодарил энергетики, которые ежедневно, часто под обстрелами, возобновляют электроснабжение по всей стране.
Президент также наметил главную задачу для страны — адаптацию к энергетическому террору.
"Ответственность за выполнение этой задачи персональна", — пояснил Зеленский.
Одной из ключевых инициатив, о которых заявил Зеленский, есть создание паспортов "энергетической устойчивости" для каждой области. Это новый инструмент, который позволит регионам эффективно реагировать на энергетические угрозы и обеспечивать бесперебойное электроснабжение.
Читайте на портале "Комментарии" - Численность северокорейских войск, размещенных на территории России, уже достигла 11 тысяч и может вырасти до 100 тысяч жителей. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Reuters.
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