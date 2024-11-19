Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с важным заявлением: Россия нанесла более 220 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины и оккупировала около 18 гигаватт энергомощностей. Такие действия он назвал не просто войной, а террором против света и людей.

Россия оккупировала значительную часть украинской энергетической мощности

"С начала полномасштабного вторжения Россия оккупировала около 18 гигаватт энергомощности в Украине. Вот по-ихнему война. Война против людей, против света. Но наши люди делают все, чтобы не допустить тьмы в Украине: для всех нас, для семей, для детей" , – сказал он.

Он особенно поблагодарил энергетики, которые ежедневно, часто под обстрелами, возобновляют электроснабжение по всей стране.

Президент также наметил главную задачу для страны — адаптацию к энергетическому террору.

"Ответственность за выполнение этой задачи персональна", — пояснил Зеленский.

Одной из ключевых инициатив, о которых заявил Зеленский, есть создание паспортов "энергетической устойчивости" для каждой области. Это новый инструмент, который позволит регионам эффективно реагировать на энергетические угрозы и обеспечивать бесперебойное электроснабжение.

"Это впервые в Украине для всех областей будет наработана основа для каждой из областей выдержать все вызовы в энергетике. В следующем году мы будем рисовать паспорта с точки зрения генерации", — сказал он.

Читайте на портале "Комментарии" - Численность северокорейских войск, размещенных на территории России, уже достигла 11 тысяч и может вырасти до 100 тысяч жителей. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Reuters.