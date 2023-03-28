Россия может потерять председательство в еще одном международном органе

Норвегия находится в "конструктивном процессе" с Россией, чтобы обеспечить передачу председательства в Арктическом совете. Работа межправительственного органа была прекращена после вторжения РФ в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Арктический совет. Фото из открытых источников

Процесс передачи председательства в Норвегию может состояться на встрече в формате онлайн. В ней вряд ли примут участие министры правительств.

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Все восемь арктических стран – Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, США и Канада – должны будут высказаться за полную подготовку к переходу председательства.

Арктический совет является основной межправительственной площадкой для сотрудничества по вопросам Арктики, включая изменение климата, проблемы коренных народов и управление. В июне он заявил, что возобновит работу над проектами, к которым не была причастна Россия. Около 70 проектов, составляющих примерно половину работы, утвержденной до февраля, снова в работе.

"Гонки за влияние в Арктике обостряются. Китай, рассматривающий регион как транспортный маршрут в Европу, является одним из 13 государств, имеющих статус наблюдателя в Раде. В прошлом году он заявил, что не поддержит исключение России из Рады, заявив, что для этого нет правового механизма", — говорится в материале.

Приоритетами для Норвегии во время председательства в Совете будут вопросы климата, устойчивое экономическое развитие и забота о людях в Арктике, включая привлечение молодежи и усиление роли и голоса групп коренных народов.

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