Россия использует ситуацию с мигрантами в Беларуси, - СМИ

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Козлова Альбіна
Мигранты на границе с Польшей, фото из Twitter
Российская Федерация искусственно организовывает миграционный кризис, де-факто используя при этом Республику Беларусь, с целью создания новой точки нестабильности в Европе.
Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на колонку на сайте информагентства "Интерфакс-Украина" заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.
Как отметил Демченко, нынешние белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко в унисон с Кремлем по привычке пытаются обвинить именно "коллективный Запад" в возникновении массового потока беженцев в направлении Польши, Латвии и Литвы. Официальные Москва и Минск не раз предъявляли претензии в адрес НАТО в том, что их миграционная политика на Ближнем Востоке якобы привела к возникновению волны незаконных мигрантов, которые нелегально пытаются попасть в ЕС.
Кроме того, для Кремля кризис с беженцами является одним из инструментов с целью побудить Евросоюз к переговорам с Россией по ускорению запуска "Северного потока-2" в обход Украины, уменьшению санкционного давления по отношению к РФ, де-факто признанию российского суверенитета над аннексированным Крымом и легализации террористических образований "Л/ДНР".
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