Россия использует ситуацию с мигрантами в Беларуси, - СМИ

Мигранты на границе с Польшей, фото из Twitter

Российская Федерация искусственно организовывает миграционный кризис, де-факто используя при этом Республику Беларусь, с целью создания новой точки нестабильности в Европе.

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на колонку на сайте информагентства "Интерфакс-Украина" заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

Как отметил Демченко, нынешние белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко в унисон с Кремлем по привычке пытаются обвинить именно "коллективный Запад" в возникновении массового потока беженцев в направлении Польши, Латвии и Литвы. Официальные Москва и Минск не раз предъявляли претензии в адрес НАТО в том, что их миграционная политика на Ближнем Востоке якобы привела к возникновению волны незаконных мигрантов, которые нелегально пытаются попасть в ЕС.

"Россия искусственно организовывает миграционный кризис фактически используя при этом Беларусь для создания новой точки дестабилизации ситуации безопасности в Восточной Европе. Эти события происходят на фоне подписания соглашений (28 союзных программ) о дальнейшей интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства", — отмечает Демченко.

Кроме того, для Кремля кризис с беженцами является одним из инструментов с целью побудить Евросоюз к переговорам с Россией по ускорению запуска "Северного потока-2" в обход Украины, уменьшению санкционного давления по отношению к РФ, де-факто признанию российского суверенитета над аннексированным Крымом и легализации террористических образований "Л/ДНР".

"Ситуация, при которой именно Российская Федерация является главным идеологом и куратором искусственного обострения миграционного кризиса на границах Евросоюза, создает дополнительные угрозы для Украины. Несмотря на то, что сегодня возможность открытия Беларусью "украинского фронта" миграционного кризиса внешне не выглядит очевидной, должны быть готовы к нему", — подчеркнул Демченко.

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