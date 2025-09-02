Россия и Китай подписали соглашение о строительстве нового газопровода, но есть нюанс

В СМИ активно обсуждают, что Россия и Китай подписали соглашение о строительстве нового газопровода, мол, российский диктатор Путин таки достиг своего. Однако мало кто обращает на значимый нюанс. Все это может реализоваться на деньги России, которых им самим не хватает и на базе оборудования, которое они не могут импортировать, потому что под санкциями. То есть примерно некогда. Такое мнение высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Но, если прочитать дипломатическую трескотню, то все хорошо. "Денег нет, но вы держитесь". Путин утверждает, что отношения России с Китаем находятся на "беспрецедентном уровне". В свою очередь лидер КНР заявил, что "китайско-российские отношения выдержали испытание международными изменениями", – отметил эксперт.

Отметим, российский "Газпром" объявил о подписании соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" в Китай через Монголию и о расширении поставок по другим маршрутам. Об этом говорится в сообщении российских СМИ.

В комментариях российским новостным агентствам из Пекина генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания сможет поставлять по "Силе Сибири-2" до 50 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет.

"На основании публичного заявления, сделанного лидерами трех стран — России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз — Восток", — сказал Миллер.

Цена будет ниже той, которую "Газпром" получал от европейских потребителей до вторжения в Украину.

При этом Bloomberg отмечает, что Пекин пока не подтвердил подробности заявления Миллера. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа, сообщая о двусторонних встречах, не упоминало непосредственно о трубопроводе, хотя и сообщало, что две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, в том числе в сфере энергетики.



