Россия готовит подлость в Курской области: в СБУ сказали, чего ждать

Служба безопасности Украины фиксирует попытки спецслужб РФ использовать ситуацию в Курской области для безосновательных обвинений украинских защитников в совершении военных преступлений. Для этого российская сторона создает и распространяет различные фейки и информационные вбросы, не имеющие ничего общего с реальностью, отмечают в пресс-службе СБУ.

СБУ

Там подчеркивают, что такие информационно-психологические спецоперации врага связаны, прежде всего, с невозможностью эффективно противодействовать наступательным действиям ВСУ.

При этом, по данным СБУ, в ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в том числе в отношении гражданского населения Курской области, чтобы затем обвинить в их совершении украинскую сторону.

"СБУ предупреждает, что такие попытки бесполезны, и не будут влиять ни на наступательные действия ВСУ, ни по мнению международных партнеров нашего государства. Ведь Силы обороны Украины доказали всему миру, что четко соблюдают правила и обычаи ведения войны. В частности, как по обращению с военнопленными РФ", так и по гражданскому населению", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в СБУ добавляют, что украинские воины неуклонно приближают победу Украины, и никакие враждебные ИПСО не помешают этому.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали наступление на Курскую область. По словам экспертов, его, скорее всего, спланировал именно главок Александр Сырский. Они говорят, что нечто подобное под его руководством происходило, когда военные освобождали от захватчиков Харьковскую область.

При этом военные отмечают, что во время визита на Покровское направление Сырское говорило военным о том, что готовится наступление, однако они никак не могли подумать, что речь идет о Курской области. Военные тогда восприняли слова Сырского с иронией, считая, что он говорит о наступлении на Покровском направлении, на котором военные держат оборону изо всех сил.



