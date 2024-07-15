Россия будет поставлена перед фактом: у Зеленского сделали новое заявление о мире

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Кравцев Сергей
То, что россияне уже отказались принять участие во втором саммите мира, который должен пройти до конца этого года, не станет тупиком в реализации формулы мира. Фактически Россия будет поставлена перед фактом. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "Голос Америки" высказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Саммит мира. Фото: из открытых источников
Чиновник заявил, что инаугурационный саммит в Швейцарии был очень успешным и запустил процесс решения трех важнейших вопросов на данный момент – энергетической безопасности, продовольственной безопасности и возвращения украинских детей.
По словам Игоря Жовквы, по другим пунктам работа также будет продолжена.
Игорь Жовква добавил, что Россия является агрессором и останется таковой и после своего проигрыша в войне.
Чиновник подчеркнул, вместе с другими странами Украина должна гарантировать, что, когда Россия в следующий раз будет проявлять агрессию, мы будем гораздо более подготовлены. Поэтому Украина работает над документами о гарантиях безопасности. Поэтому украинцы сотрудничают с партнерами в других регионах мира, подытожил Жовква.
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