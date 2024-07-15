Россия будет поставлена перед фактом: у Зеленского сделали новое заявление о мире

То, что россияне уже отказались принять участие во втором саммите мира, который должен пройти до конца этого года, не станет тупиком в реализации формулы мира. Фактически Россия будет поставлена перед фактом. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "Голос Америки" высказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Чиновник заявил, что инаугурационный саммит в Швейцарии был очень успешным и запустил процесс решения трех важнейших вопросов на данный момент – энергетической безопасности, продовольственной безопасности и возвращения украинских детей.

По словам Игоря Жовквы, по другим пунктам работа также будет продолжена.

"Мы будем составлять дорожную карту, план мира, которые будут согласовываться с конкретными пунктами формулы мира — энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, экологическая безопасность и прочее. И дальше от имени мирового сообщества, те страны, которые имеют каналы связи с Россией, передадут эти позиции России. Это будет не только голос Украины, это будет голос большинства в мире. Это должно быть коллективное давление. Россия должна прекратить говорить на языке ультиматумов и односторонних условий, она должна прислушиваться к международному сообществу и голосу большинства", — подчеркнул представитель ОП, описывая сценарий следующих действий.

Игорь Жовква добавил, что Россия является агрессором и останется таковой и после своего проигрыша в войне.

Чиновник подчеркнул, вместе с другими странами Украина должна гарантировать, что, когда Россия в следующий раз будет проявлять агрессию, мы будем гораздо более подготовлены. Поэтому Украина работает над документами о гарантиях безопасности. Поэтому украинцы сотрудничают с партнерами в других регионах мира, подытожил Жовква.

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