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Россия будет поставлена перед фактом: у Зеленского сделали новое заявление о мире

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква считает, что Россия сделает хуже только себе, если откажется от участия во втором саммите мира

сегодня, 08:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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То, что россияне уже отказались принять участие во втором саммите мира, который должен пройти до конца этого года, не станет тупиком в реализации формулы мира. Фактически Россия будет поставлена перед фактом. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "Голос Америки" высказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Россия будет поставлена перед фактом: у Зеленского сделали новое заявление о мире

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Чиновник заявил, что инаугурационный саммит в Швейцарии был очень успешным и запустил процесс решения трех важнейших вопросов на данный момент – энергетической безопасности, продовольственной безопасности и возвращения украинских детей.

По словам Игоря Жовквы, по другим пунктам работа также будет продолжена.

"Мы будем составлять дорожную карту, план мира, которые будут согласовываться с конкретными пунктами формулы мира — энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, экологическая безопасность и прочее. И дальше от имени мирового сообщества, те страны, которые имеют каналы связи с Россией, передадут эти позиции России. Это будет не только голос Украины, это будет голос большинства в мире. Это должно быть коллективное давление. Россия должна прекратить говорить на языке ультиматумов и односторонних условий, она должна прислушиваться к международному сообществу и голосу большинства", — подчеркнул представитель ОП, описывая сценарий следующих действий.

Игорь Жовква добавил, что Россия является агрессором и останется таковой и после своего проигрыша в войне.

Чиновник подчеркнул, вместе с другими странами Украина должна гарантировать, что, когда Россия в следующий раз будет проявлять агрессию, мы будем гораздо более подготовлены. Поэтому Украина работает над документами о гарантиях безопасности. Поэтому украинцы сотрудничают с партнерами в других регионах мира, подытожил Жовква.

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Источник: https://www.holosameryky.com/a/zhovkva-pro-nato-summit-gripen-udary-po-rosii/7696877.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0hjwJ-azhF5AqAILe5QSo959CwXJR1-vkmel76j3eHqj4mwQxmVW9p_-A_aem_rykf-25iV0JAx9NLvscQVg
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