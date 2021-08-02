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Роскошные каникулы мэра Мукачево в Греции: подробности (ФОТО)

Как утверждает блогер, летел Балога в Грецию одним чартерным самолетом, а возвращался - другим

сегодня, 13:25
Автор:

Лиля Воробьева

Мэр Мукачево Андрей Балога в этом году отдыхал с семьей и друзьями вдали от родных мест — в греческих Салониках. Добирался он туда специальным чартерным рейсом. Самолет компании Embraer ERJ 145,  которым летело семейство господина Балоги, может перевозить на борту от 16 до 28 пассажиров. Информирует об этом блогер Василий Ищенко на сайте "Корреспондент".

Роскошные каникулы мэра Мукачево в Греции: подробности (ФОТО)

Андрей Балога на отдыхе (фото из открытых источников)

В Ужгороде, откуда началась путешествие, к трапу самолета якобы прибыли  не только сам Андрей Балога с родными, его родственники и друзья, но и семья Гелетей. Самолет через два часа уже приземлился в вечерних Салониках.

Ищенко отмечает, что "стоимость перелета по данным компании WINDROSE составляет от 30 тыс. долларов. Важно, что семья нардепа выбрала для себя недешевый отель с отдельными зонами для VIP-гостей".

Андрей Балога побывал и в своем храме на Афоне. Он построил его вместе с единомышленниками. На фото вместе с закарпатскими паломниками присутствует Тележенко Владимир Иванович, главный паломник УПЦ МП, подытожил блогер.

Он также проинформировал, что назад Андрей Балога с родными и друзьями летели уже во Львов, но самолетом другой компании.

Роскошные каникулы мэра Мукачево в Греции: подробности (ФОТО) - фото 2
Роскошные каникулы мэра Мукачево в Греции: подробности (ФОТО) - фото 3
Роскошные каникулы мэра Мукачево в Греции: подробности (ФОТО) - фото 4
Роскошные каникулы мэра Мукачево в Греции: подробности (ФОТО) - фото 5
Роскошные каникулы мэра Мукачево в Греции: подробности (ФОТО) - фото 6

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о стрельбе в Мукачево, когда начальника полиции отправили на пенсию.

Руководство городского управления Национальной полиции Мукачево Закарпатской области было отстранено от выполнения служебных обязанностей. Об этом заявил на сессии Закарпатского облсовета начальник ГУ Нацполиции в Закарпатской области Александр Канцидайло, передает Mukachevo.net. В частности, Михаил Петрище ушел на пенсию с должности начальника городского управления полиции Мукачево, а другое руководство управления отстранено. Уже назначен новый и.о. начальника.

 


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Источник: https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4380835/
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