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Роскошная свадьба со звездами во время войны: молодожены ответили на критику

Скандальная свадьба украинской пары: как молодожены оправдали свое торжество

сегодня, 13:37
Автор:
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Черновалова Кристина
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Молодожены Ангелина Терская и ее супруг ответили на критику своей свадьбы, на которой выступали известные артисты, включая Максима Галкина. Пара, проживающая за пределами Украины, заявила, что продолжает поддерживать свою родину, пусть и давно не живут в Украине. 

Роскошная свадьба со звездами во время войны: молодожены ответили на критику

Ответы на критику: как молодожены оправдали свою свадьбу

На своей странице в Instagram Ангелина разместила обращение, в котором подробно описала обстоятельства свадьбы и обратила внимание на ошибочные суждения критиков. Девушка отметила, что они не занимают государственные должности, не являются публичными лицами и живут за границей. Пара также подчеркнула, что они активно поддерживают Украину.

"Дорогие и уважаемые журналисты, а также авторы телеграмм-пабликов, во-первых, спасибо за такое внимание к нашим скромным персонам, во-вторых, перед публикацией статей в газетах все же советовала бы актуализировать информацию по представленной теме. В-третьих, мы не звезды, не госслужащие и даже не их дети, не блогеры с миллионной аудиторией, не живем сейчас в Украине. Свадьбу праздновали не на территории Украины, поддерживаем Украину. Если не понятно, то пересмотрите истории в сохраненных. Так, какие к нам вопросы?", — написала Ангелина.

Среди музыкальных номеров на свадьбе прозвучали украинские национальные песни, в том числе "Одну калину", что, по словам молодоженов, было символом их неразрывной связи с Украиной. В ответ на критику они подчеркнули, что финансово поддерживают украинские благотворительные инициативы и планируют в будущем вернуться на родину.

Ранее “Комментарии” писали, что популярный российский юморист и телеведущий Максим Галкин был тамадой на роскошной украинской свадьбе, которая состоялась на вилле российского бизнесмена в Италии. Мероприятие шоумен проводил на русском языке, но и не забывал развлекать гостей украинскими песнями и скороговорками. Комик исполнил такие песни как "Смерека", "Золото Карпат" и "Одна калина".



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Ігор

сегодня, 12:46

Це насправді і є юдейський нацизм. Як написано на вході у Бухенвальд: "Кожному своє" в залежності від походження, терпилам своє, арійцям своє. Одним обов'язки, іншим привілеї. Хто ким народився.


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