Роскошная свадьба со звездами во время войны: молодожены ответили на критику

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Черновалова Кристина
Молодожены Ангелина Терская и ее супруг ответили на критику своей свадьбы, на которой выступали известные артисты, включая Максима Галкина. Пара, проживающая за пределами Украины, заявила, что продолжает поддерживать свою родину, пусть и давно не живут в Украине.
Ответы на критику: как молодожены оправдали свою свадьбу
На своей странице в Instagram Ангелина разместила обращение, в котором подробно описала обстоятельства свадьбы и обратила внимание на ошибочные суждения критиков. Девушка отметила, что они не занимают государственные должности, не являются публичными лицами и живут за границей. Пара также подчеркнула, что они активно поддерживают Украину.
Среди музыкальных номеров на свадьбе прозвучали украинские национальные песни, в том числе "Одну калину", что, по словам молодоженов, было символом их неразрывной связи с Украиной. В ответ на критику они подчеркнули, что финансово поддерживают украинские благотворительные инициативы и планируют в будущем вернуться на родину.
Ранее “Комментарии” писали, что популярный российский юморист и телеведущий Максим Галкин был тамадой на роскошной украинской свадьбе, которая состоялась на вилле российского бизнесмена в Италии. Мероприятие шоумен проводил на русском языке, но и не забывал развлекать гостей украинскими песнями и скороговорками. Комик исполнил такие песни как "Смерека", "Золото Карпат" и "Одна калина".
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Ігор
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Це насправді і є юдейський нацизм. Як написано на вході у Бухенвальд: "Кожному своє" в залежності від походження, терпилам своє, арійцям своє. Одним обов'язки, іншим привілеї. Хто ким народився.