Родственные связи: как общаться и общаться ли украинцам с родными из России

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Козлова Альбіна
У многих украинцев – родственники в России. С ними сложно было разговаривать в 2014-м – после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. И практически невозможно разговаривать сейчас – после открытого вторжения РФ в Украину, выдаваемого Кремлем за "специальную военную операцию". После огромного количества жертв, в том числе среди гражданского населения, в результате этого. После уничтожения украинских городов и инфраструктуры российскими ракетами, бомбами и снарядами. Как украинцам общаться с проживающими в РФ родными-знакомыми? И стоит ли вообще с ними общаться? С такими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Фото иллюстративное / Pixabay
Психолог, волонтер Валентин Ким подчеркивает, что путинский режим на протяжении 20 лет целенаправленно выхолащивал общество, уничтожая оппозицию, уничтожая любую, отличную от официальной, позицию, любое инакомыслие.
На вопрос, не лучше ли прервать (допустим, на какое-то время) общение с российскими родственниками, эксперт ответил так:
Политолог, эксперт по коммуникациям, коммуникатора Украинского института политики Елена Броницкая акцентирует, что нам крайне важно сохранять человечность. Даже в таких страшных условиях.
По словам Елены Броницкой, многие родственники из РФ переживают за украинцев. Плачут. Потому что – здесь корни многих нынешних россиян.
Елена Броницкая уверена – если ваши родственники хотят слышать, они услышат. Им можно тогда сбрасывать какие-то ссылки, что-то пояснять. Но без нажима, без напора, без агрессии.
Психолог, психотерапевт Ирина Сонина рассуждает так:
По словам эксперта, важно понимать, что происходит в РФ и в головах живущих там людей.
1. Очень мощная пропаганда. Телевидение уже больше 8 лет рассказывает им о том, что у нас власть захвачена фашистами (хунтой), что мы (Украина) 8 лет бомбим мирных жителей Донбасса, и так далее. Им показывают фото, видео, чаще всего фейковые. 8 лет такой политики и пропаганды — не поверить невозможно.
2. Очень много зажатой агрессии, которая никуда не реализуется. Толерантность к насилию "зашита" в менталитет (например, бытовое насилие — норма). Суровые наказания за инакомыслие — сейчас стали ещё суровее.
"Всё это ведёт к тому, что энергия злости, агрессии — не реализуется, а "зажимается", искусственно блокируется. И накапливается, – поясняет Ирина Сонина. – Это неизбежно приводит к взрывам. Представьте только, сколько агрессии накоплено в масштабе одной страны! И вот чтобы взрыва не случилось внутри (чтобы народ не слетел с катушек, не взбунтовался) эту агрессию перенаправляют вовне — на другие страны. Сирия, Грузия и так далее. Теперь вот Украина. Проще говоря, чтобы их не разорвало изнутри, они агрессируют вовне. А чтобы народ толерантно к этому относился, не бунтовал, а поддерживал, их кормят пропагандой. Ведь братский народ обижать нельзя. А фашистов — можно. Тем более в целях борьбы за мир. Теперь понятнее, то происходит у них в головах и почему. Идём дальше".
3. Россияне разные, кто-то верит нам и понимает нас. Кому-то – виновато, но бессильно. Но в большинстве своем они вытесняют реальность, которую не могут вынести. Они не могут осознать экзистенциально, что они как один народ, как одна страна — насильники. Признать и осознать это нестерпимо для них. "Мы фашисты? Мы убиваем украинцев?" Непереносимо. Поэтому у россиян разные психологические защиты — агрессия к нам, сочувствие, вина, безразличие, и так далее. Или полное вытеснение реальности вроде "мы за мир и любовь", "это всё власти, мы ни причем", "все врут и ваша пропаганда тоже". При этом полное бездействие. И это вряд ли изменится.
1. Получается общаться "без политики" — общайтесь. Но это сложно, вы понимаете, почему.
2. Если вас расспрашивают — только факты. Фото, видео, ваш личный опыт. Без вашей оценки. "У нас вот это происходит".
3. Если вам возражают, не спорьте и не доказывайте ничего. Это бесполезно. Вы потратите уйму энергии, вам станет больно, зло, обидно. Но вы ничего не докажете. Не поддерживайте диалог, не вступайте в дискуссии. Уходите сразу, как только вам "закинули удочку", не заглатывайте крючок.
4. Их мнение (позиция) — это их мнение и их ответственность, они это сами выбрали, коллективно всей страной. Отпустите. Пусть думают что хотят – и сами отвечают за последствия. Которые неизбежно будут, ведь коллективную ответственность никто не отменял.
5. Если к вам настойчиво лезут, пытаются что-то вам доказать, переубедить — игнорируйте. Или сразу блокируйте. Не тратьте энергию, она нам нужна для другого — для защиты себя и страны, для дел "здесь и сейчас". Не кормите их своей энергией. И отпускайте с миром :) У нас свой путь, у них свой, навязать который нам принудительно они не смогут. Берегите себя. Слава Україні!".
Как сообщал портал, эксперты обьяснили, что буде с разными отраслями экономики России после санкций от Европы и США.
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