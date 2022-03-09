Родственные связи: как общаться и общаться ли украинцам с родными из России

У многих украинцев – родственники в России. С ними сложно было разговаривать в 2014-м – после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. И практически невозможно разговаривать сейчас – после открытого вторжения РФ в Украину, выдаваемого Кремлем за "специальную военную операцию". После огромного количества жертв, в том числе среди гражданского населения, в результате этого. После уничтожения украинских городов и инфраструктуры российскими ракетами, бомбами и снарядами. Как украинцам общаться с проживающими в РФ родными-знакомыми? И стоит ли вообще с ними общаться? С такими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.



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Обычных россиян сложно переубедить

Психолог, волонтер Валентин Ким подчеркивает, что путинский режим на протяжении 20 лет целенаправленно выхолащивал общество, уничтожая оппозицию, уничтожая любую, отличную от официальной, позицию, любое инакомыслие.

"И сейчас все эти симоньяны и соловьевы в РФ для Путина – на вес золота. Они свою работу делают очень хорошо. И обычных россиян сложно переубедить. Сложно донести до них правду, – считает эксперт. – Они имеют альтернативную картинку. Очень живую, яркую, удобную им. И здесь и сейчас вы переубедить этих людей не сможете. А силы потратите. Думаю, переубедить россиянина может лишь сам этот россиянин, когда столкнется с реальностью. А нам лучше в этом плане поберечь силы и, как в поговорке, не метать бисер перед свиньями. Не оценят. Не поймут".

На вопрос, не лучше ли прервать (допустим, на какое-то время) общение с российскими родственниками, эксперт ответил так:



"Я не могу давать такие рекомендации. Вы должны сами чувствовать, чего хотите. Вы не должны общаться потому что "надо". Вы не должны пытаться переубеждать, потому что хотите сеять разумное, доброе, вечное. Вы не сумеете заставить россиян поверить в то, что они плохие. Когда Россия очнется, она сама захочет получить альтернативную (по сути – объективную) информацию. И эти родственники сами будут звонить вам. Что-то спрашивать. За что-то извиняться. Но я не буду призывать рвать отношения. Это личное дело каждого. Просто не испытывайте неоправданных ожиданий. Вы не сможете быстро (а то и вообще) перестроить мышление этих людей".

Они начинают понимать неправильность ситуации

Политолог, эксперт по коммуникациям, коммуникатора Украинского института политики Елена Броницкая акцентирует, что нам крайне важно сохранять человечность. Даже в таких страшных условиях.

"С моей точки зрения, воюют всё же не народы, а идеологии, политики, армии. Даже после ужасной Второй мировой войны пришло время примирения. Будет такое и у нас. Сейчас же важно стараться друг друга поддержать. Я именно в таком ракурсе рассматривают общение украинцев с родными-близкими из России, – говорит эксперт. – Понятно, что мы живем под реальными обстрелами, а они – под санкционными. И те проблемы, о которых они нам могут говорить – далеко не те, что есть у нас. Но им тоже нелегко. В том числе, потому что начинают понимать неправильность ситуации. Ужасающую глупость, нелепость, непонятность происходящего. И то, что бумеранг вернется…"



По словам Елены Броницкой, многие родственники из РФ переживают за украинцев. Плачут. Потому что – здесь корни многих нынешних россиян.

"И сейчас эти корни рубятся-сжигаются этой войной. Войной, которую вряд ли хотел среднестатистический россиянин, – продолжает эксперт. – У них мало информации. Особенно у старшего поколения, которые "живет" в телевизоре. А там подача – однобокая, искаженная. И, если есть возможность, надо пытаться донести до таких людей иную точку зрения. Не клеймить их, не вываливать на них свою ненависть, злость. Потому что они фактически оболванены, зомбированы. Кто-то, особенно молодое поколение, может вырваться из информационного вакуума, обойти блокировку сайтов, видеть иную точку зрения – и формировать свою, исходя из этого. А кто-то, особенно старшее поколение, на это не способен. Тем более – многие запуганы. Ведь за "альтернативную точку зрения" теперь можно и реальный срок получить. Подчеркиваю, войны заканчиваются… А людям важно оставаться людьми".

Елена Броницкая уверена – если ваши родственники хотят слышать, они услышат. Им можно тогда сбрасывать какие-то ссылки, что-то пояснять. Но без нажима, без напора, без агрессии.

"Ну, а кто не хочет слышать, кто говорит "вы потерпите, мы вас скоро освободим, вы сами не понимаете своего счастья жить под Путиным!". Что ж… С такими, наверное, следует прервать общение. Хотя бы на время, – считает эксперт. – Потому что есть реально потерянные люди. Не желающие проснуться-очнуться. Не желающие слышать альтернативную росТВ точку зрения. Не умеющие делать выводы. Им удобнее, когда за них выводы делают другие. Но есть многие, кто очнулся или пробует это сделать. И вот с ними-то важно не прерывать связь. Не давать им закрыться в себе, отсидеться, переждать. Пробовать их заставить думать своей головой. Помочь разбить те даже не розовые очки, а повязку на глаза, которую натянула на них российская пропаганда".

У россиян есть разные психологические защиты или полное вытеснение реальности

Психолог, психотерапевт Ирина Сонина рассуждает так:



"Наверное, у всех украинцев есть в России друзья и родственники. И если раньше мы могли общаться "без политики", то сейчас уже не получается. Знаю, что многие из нас рассказывают своим родным и друзьям о том, что здесь происходит, а им не верят. Иногда ещё и обвиняют — "вы сами виноваты", "вы сами в себя стреляете". Украинцы пытаются рассказать правду, спорят, доказывают... Но безуспешно. Так бывает не всегда, есть россияне, которые понимают происходящее, сопереживают нам, даже чувствуют вину, но не могут ни на что повлиять. Но их подавляющее меньшинство. В основном же, все споры и разговоры приводят только к ссорам".

По словам эксперта, важно понимать, что происходит в РФ и в головах живущих там людей.



1. Очень мощная пропаганда. Телевидение уже больше 8 лет рассказывает им о том, что у нас власть захвачена фашистами (хунтой), что мы (Украина) 8 лет бомбим мирных жителей Донбасса, и так далее. Им показывают фото, видео, чаще всего фейковые. 8 лет такой политики и пропаганды — не поверить невозможно.



2. Очень много зажатой агрессии, которая никуда не реализуется. Толерантность к насилию "зашита" в менталитет (например, бытовое насилие — норма). Суровые наказания за инакомыслие — сейчас стали ещё суровее.



"Всё это ведёт к тому, что энергия злости, агрессии — не реализуется, а "зажимается", искусственно блокируется. И накапливается, – поясняет Ирина Сонина. – Это неизбежно приводит к взрывам. Представьте только, сколько агрессии накоплено в масштабе одной страны! И вот чтобы взрыва не случилось внутри (чтобы народ не слетел с катушек, не взбунтовался) эту агрессию перенаправляют вовне — на другие страны. Сирия, Грузия и так далее. Теперь вот Украина. Проще говоря, чтобы их не разорвало изнутри, они агрессируют вовне. А чтобы народ толерантно к этому относился, не бунтовал, а поддерживал, их кормят пропагандой. Ведь братский народ обижать нельзя. А фашистов — можно. Тем более в целях борьбы за мир. Теперь понятнее, то происходит у них в головах и почему. Идём дальше".

3. Россияне разные, кто-то верит нам и понимает нас. Кому-то – виновато, но бессильно. Но в большинстве своем они вытесняют реальность, которую не могут вынести. Они не могут осознать экзистенциально, что они как один народ, как одна страна — насильники. Признать и осознать это нестерпимо для них. "Мы фашисты? Мы убиваем украинцев?" Непереносимо. Поэтому у россиян разные психологические защиты — агрессия к нам, сочувствие, вина, безразличие, и так далее. Или полное вытеснение реальности вроде "мы за мир и любовь", "это всё власти, мы ни причем", "все врут и ваша пропаганда тоже". При этом полное бездействие. И это вряд ли изменится.



Пять главных рекомендаций



1. Получается общаться "без политики" — общайтесь. Но это сложно, вы понимаете, почему.

2. Если вас расспрашивают — только факты. Фото, видео, ваш личный опыт. Без вашей оценки. "У нас вот это происходит".

3. Если вам возражают, не спорьте и не доказывайте ничего. Это бесполезно. Вы потратите уйму энергии, вам станет больно, зло, обидно. Но вы ничего не докажете. Не поддерживайте диалог, не вступайте в дискуссии. Уходите сразу, как только вам "закинули удочку", не заглатывайте крючок.

4. Их мнение (позиция) — это их мнение и их ответственность, они это сами выбрали, коллективно всей страной. Отпустите. Пусть думают что хотят – и сами отвечают за последствия. Которые неизбежно будут, ведь коллективную ответственность никто не отменял.

5. Если к вам настойчиво лезут, пытаются что-то вам доказать, переубедить — игнорируйте. Или сразу блокируйте. Не тратьте энергию, она нам нужна для другого — для защиты себя и страны, для дел "здесь и сейчас". Не кормите их своей энергией. И отпускайте с миром :) У нас свой путь, у них свой, навязать который нам принудительно они не смогут. Берегите себя. Слава Україні!".



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