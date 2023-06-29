Риженко - Филатову о конфликте вокруг больницы Мечникова: не делайте нас заложниками "личняка"

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Кравцев Сергей
Городской совет Днепра с мая 2021 года не визирует документы, касающиеся границ Областной клинической больницы имени Мечникова, из-за чего у главного врача и депутата городского совета от партии "Слуга народа" Сергея Рыженко возник конфликт с городским головой Борисом Филатовым. Об очередном витке конфликта Рыженко написал на своей странице в Facebook, обвинив Филатова в обмане и унижении к врачам. Как сообщает портал "Комментарии", в ситуации разбирались "Украинские новости".
Больница имени Мечникова. Фото: из открытых источников
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В ответ в комментариях к своему сообщению, где Рыженко разместил этот же пост, Филатов написал, что халат главврача не белый, а черный.
Издание напоминает, что еще раньше Филатов обвинил Рыженко в том, что тот, как руководитель больницы, подал не все документы для оформления земельного участка под больницей, и как депутат городского совета не голосовал за решения, с этим связанные.
СМИ отмечает, что около недели назад Рыженко записал видеообращение, в котором сказал, что существует угроза рейдерского захвата медучреждения, которым он руководит. Рыженко говорит, что в больницу приезжали неизвестные и делали замеры, полицию не вызывали, потому что общественный порядок эти люди не нарушали, поэтому он никуда не обращался.
В материале отмечается, что городской голова Борис Филатов во время сессии предложил депутатам поддержать его обращение к правоохранителям.
Клиническая больница имени Мечникова — главный госпиталь для раненых с линии фронта. Она находится в ведении областного совета.
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