Риженко - Филатову о конфликте вокруг больницы Мечникова: не делайте нас заложниками "личняка"

Городской совет Днепра с мая 2021 года не визирует документы, касающиеся границ Областной клинической больницы имени Мечникова, из-за чего у главного врача и депутата городского совета от партии "Слуга народа" Сергея Рыженко возник конфликт с городским головой Борисом Филатовым. Об очередном витке конфликта Рыженко написал на своей странице в Facebook, обвинив Филатова в обмане и унижении к врачам. Как сообщает портал "Комментарии", в ситуации разбирались "Украинские новости".

Больница имени Мечникова. Фото: из открытых источников

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“Борис Альбертович, Вам можно все. Плевать на белый халат. В Больницу Мечникова. Оболгать. Сеять ненависть и раздор. Позорить. Очернять. Наговаривать. Пугать. Это – Ваш выбор. Единственное: не делайте больницу заложницей "Личняка". Есть претензии ко мне и доказательства — судитесь. Но на самом деле вопрос простой: Борис Альбертович, с мая 2021 года документы больницы Мечникова визируются в городском совете. Ответа – нет. 2 года, господин мэр!!! Мы не закроем эту тему, пока не получим на руки документы о границах больницы Мечникова. Публика должна знать, что именно это и есть "игла Кащея" в этом скандале”, — говорится в посту Сергея Рыженко в Facebook.

В ответ в комментариях к своему сообщению, где Рыженко разместил этот же пост, Филатов написал, что халат главврача не белый, а черный.

“Я отвечаю конкретно по каждому пункту Ваших лживых обвинений. А Вы постоянно манипулируете эмоциями о войне и прикрываетесь ранеными. Чтобы кончить. Здесь. Публично. Ответьте только на один вопрос: "Сколько было Вами лично сделано операций?" Ноль”, — написал мэр.

Издание напоминает, что еще раньше Филатов обвинил Рыженко в том, что тот, как руководитель больницы, подал не все документы для оформления земельного участка под больницей, и как депутат городского совета не голосовал за решения, с этим связанные.

СМИ отмечает, что около недели назад Рыженко записал видеообращение, в котором сказал, что существует угроза рейдерского захвата медучреждения, которым он руководит. Рыженко говорит, что в больницу приезжали неизвестные и делали замеры, полицию не вызывали, потому что общественный порядок эти люди не нарушали, поэтому он никуда не обращался.

"На территории ходят люди замеряют и на карту наносят какие-то объекты, а потом приезжают люди с видеокамерами и люди с фотоаппаратами фотографируют местность и также ее наносят на карту, а затем выходят унижающие фильмы о больнице Мечникова на бот-сайтах, начинаешь думать, что это не случайно. И я очень рад, что был поднят вопрос по рейдерству", – отметил Сергей Рыженко.

В материале отмечается, что городской голова Борис Филатов во время сессии предложил депутатам поддержать его обращение к правоохранителям.

Клиническая больница имени Мечникова — главный госпиталь для раненых с линии фронта. Она находится в ведении областного совета.

