Ритуальная фирма "Петр Великий" опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ

Частная ритуальная компания "Петр Великий" Аллы Ландар опубликовала официальную позицию по поводу распространения информации о фирме в средствах массовой информации, в том числе на портале "Комментарии". В частности, в компании считают материалы такими, что нарушают ее деловую репутацию, а также наносят вред чести и достоинству ее руководству.

Алла Ландар - фото из открытых источников

Отмечается, что компания "Петр Великий" является лидером на рынке ритуальных услуг не только в Киеве, а и во всей Украине, основным видом деятельности которой является предоставление ритуальных услуг и реализация товаров ритуальной принадлежности на территории всей страны.

С момента введения карантина и ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, "Петр Великий" один из немногих компаний на рынке ритуальных услуг занимается организацией и проведением похорон умерших от коронавируса.

Официальная позиция компании приведена ниже:





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