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Ритуальная фирма "Петр Великий" опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ

Компания предоставила официальную позицию касаемо материалов, распространяемых о фирме в СМИ

сегодня, 16:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Частная ритуальная компания "Петр Великий" Аллы Ландар опубликовала официальную позицию по поводу распространения информации о фирме в средствах массовой информации, в том числе на портале "Комментарии". В частности, в компании считают материалы такими, что нарушают ее деловую репутацию, а также наносят вред чести и достоинству ее руководству.

Ритуальная фирма "Петр Великий" опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ

Алла Ландар - фото из открытых источников

Отмечается, что компания "Петр Великий" является лидером на рынке ритуальных услуг не только в Киеве, а и во всей Украине, основным видом деятельности которой является предоставление ритуальных услуг и реализация товаров ритуальной принадлежности на территории всей страны. 

С момента введения карантина и ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, "Петр Великий" один из немногих компаний на рынке ритуальных услуг занимается организацией и проведением похорон умерших от коронавируса. 

Официальная позиция компании приведена ниже: 

Ритуальная фирма ”Петр Великий” опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ - фото 2
Ритуальная фирма ”Петр Великий” опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ - фото 3
Ритуальная фирма ”Петр Великий” опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ - фото 4
Ритуальная фирма ”Петр Великий” опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ - фото 5
Ритуальная фирма ”Петр Великий” опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ - фото 6
Ритуальная фирма ”Петр Великий” опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ - фото 7
Ритуальная фирма ”Петр Великий” опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ - фото 8
Ритуальная фирма ”Петр Великий” опровергает информацию, размещенную о ней в СМИ - фото 9



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