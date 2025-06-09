РФ существенно приближает ядерную катастрофу: озвучен ужасающий сценарий из ЗАЭС

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Клименко Елена
Российская Федерация объявила о намерении запустить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая в настоящее время находится под ее временной оккупацией. Об этих планах страна-агрессор официально проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Михаил Шустер.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
В частности, он отметил, что ЗАЭС сейчас имеет серьезные технические проблемы, в частности дефицит воды для охлаждения реакторов, нестабильное энергообеспечение и отсутствие надежной физической безопасности.
Чтобы подготовить станцию к запуску, российские оккупационные силы приступили к строительству плавучей насосной станции. После подрыва Каховской ГЭС возникла острая нехватка воды, необходимой для работы атомного объекта.
Он подчеркнул, что станция фактически является зоной боевых действий, где существует постоянная угроза обстрелов, подрывов инфраструктуры и технических аварий. Запуск объекта в таких условиях — безответственное решение.
Также Шустер напомнил о ранее обсуждаемой инициативе по передаче станции под юрисдикцию США, которая могла бы создать дополнительный уровень международной защиты.
Как уже писал портал "Комментарии", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что оккупированная Россией Запорожская АЭС якобы "находится в надежных руках" и отверг возможность "перемен" в управлении станцией, ранее фактически предложенной президентом США Дональдом Трампом.
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