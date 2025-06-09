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РФ существенно приближает ядерную катастрофу: озвучен ужасающий сценарий из ЗАЭС

Контроль России над ЗАЭС делает невозможным ее полноценную физическую безопасность

сегодня, 11:35
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Клименко Елена

Российская Федерация объявила о намерении запустить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая в настоящее время находится под ее временной оккупацией. Об этих планах страна-агрессор официально проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Михаил Шустер.

РФ существенно приближает ядерную катастрофу: озвучен ужасающий сценарий из ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

В частности, он отметил, что ЗАЭС сейчас имеет серьезные технические проблемы, в частности дефицит воды для охлаждения реакторов, нестабильное энергообеспечение и отсутствие надежной физической безопасности.

"Перезапуск станции — это прямой риск ядерной аварии. Ее пытаются превратить в инструмент шантажа и давления. Фактически это оружие в руках террористов", — заявил Шустер.

Чтобы подготовить станцию к запуску, российские оккупационные силы приступили к строительству плавучей насосной станции. После подрыва Каховской ГЭС возникла острая нехватка воды, необходимой для работы атомного объекта.

"Вода — это второстепенное. Самое главное — уничтожен барьер физической защиты. Пока ЗАЭС находится под военным контролем РФ, ни одна система безопасности не может работать эффективно", — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что станция фактически является зоной боевых действий, где существует постоянная угроза обстрелов, подрывов инфраструктуры и технических аварий. Запуск объекта в таких условиях — безответственное решение.

Также Шустер напомнил о ранее обсуждаемой инициативе по передаче станции под юрисдикцию США, которая могла бы создать дополнительный уровень международной защиты.

"Такая передача могла стать реальным 'зонтиком безопасности'. Но станция продолжает оставаться в руках государства-террориста", — подытожил эксперт.

Как уже писал портал "Комментарии", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что оккупированная Россией Запорожская АЭС якобы "находится в надежных руках" и отверг возможность "перемен" в управлении станцией, ранее фактически предложенной президентом США Дональдом Трампом.



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Источник: https://uatv.ua/uk/perezapusk-rosiyanamy-zaporizkoyi-aes-zagrozhuye-yadernoyu-katastrofoyu-shuster/
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