РФ применяет чудо-оружие в Украине: существует ли оно – почему бьет мощно лишь по бюджету агрессора

Вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов утверждает, что российские войска применяют в Украине лазерное оружие. Речь о неком лазерном комплексе "Задира", способном, по словам Борисова, поражать цель на расстоянии до 5 километров. Эксперты проанализировали это заявление специально для издания "Комментарии".

РФ применила в Украине лазерное оружие. Фото: Twitter

Даже, если россияне сделали 2-3 экземпляра, это не вписывается в систему общей противовоздушной обороны

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский, считает, что подобные заявления похожи скорее на сказки, на пиар.

"Даже, если они сделали 2-3 экземпляра, это не вписывается в систему общей противовоздушной обороны (ПВО). Это скорее пиар-ход, пропагандистские выпады", – подчеркивает эксперт.

Но даже, если предположить, что свершилось чудо и такая система существует, она не способна серьезно повлиять на боевую ситуацию, уверен Сергей Грабский.

"Мы в основном используем дроны – и нам все равно, какой там элемент ПВО использует Россия, потому что мы своих пилотов не теряем", – поясняет полковник.

Заявление Борисова может быть прикрытием для ситуации с количеством баллистических и крылатых ракет

Политолог Андрей Окара уверен, что российское лазерное оружие типа "Задиры" или "Пересвета" эффективно, прежде всего, для ударов по бюджету РФ.

"Судя по различным расследованиям последнего времени, по течению войны в Украине, все новые образцы российского оружия, о котором так громкого кричали в Минобороны РФ, наиболее опасны исключительно для денег российских налогоплательщиков", – говорит Андрей Окара.

Одной из главных интриг российско-украинской войны он называет сложные взаимоотношения между Минобороны РФ, ФСБ и Кремлем.

"Судя по всему, одним из мотивов войны, ее ракурсов, стала какая-то грандиозная коррупция в оборонном ведомстве РФ. Важно вообще понять, существует ли то же лазерное оружие в природе. А если существует – сколько этой чудо-техники вообще в наличии. А если существует и есть образцы, якобы уже направленные в армию – насколько это всё эффективно. К тому же, есть большие подозрения, что подобного рода оружие может эффективно поражать те же беспилотники, которыми в основном воюет в небе Украина", – отмечает Андрей Окара.

Он также предполагает, что заявление Борисова может быть прикрытием для ситуации с количеством баллистических и крылатых ракет. Есть вполне обоснованные подозрения, что их запасы исчерпываются.

"Думаю, все эти "лазерные страшилки" стоит рассматривать в ракурсе сложной внутренней интриги внутри МО РФ, которое находится сейчас под градом критики за поражения в Украине. Именно Минобороны оказалось крайним и ответственным за провалы так называемой "специальной военной операции" в Украине, которая в итоге демилитаризирует саму РФ. Уже идут серьезнейшие кадровые чистки, летят генеральские головы. И есть предположение, что в ближайшее время появятся очередные заявления о новых видах российского чудо-оружия. Вот только скорее всего, деньги на него были "освоены", а сами такие "гиперболоиды" существуют исключительно на бумаге", – резюмирует эксперт.

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