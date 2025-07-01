В США раскрыта масштабная международная схема медицинского мошенничества на сумму $14,6 млрд — это самый подобный случай в истории страны. По данным Newsweek, операция по разоблачению аферы проводилась ФБР и Министерством юстиции одновременно в 50 федеральных округах.

РФ организовала самое крупное мошенничество в США

Схема базировалась на фальшивых заявлениях в государственную программу страхования Medicare. Злоумышленники — граждане России, Казахстана, Эстонии и ряда других стран — скупили десятки компаний, якобы снабжавших медицинское оборудование, и массово подавали фейковые отчеты об услугах.



Только по одному эпизоду были поданы мошеннические заявки более чем на $10 млрд, а общий ущерб бюджету составил $14,6 млрд. Для реализации схемы использовали украденные личные данные более 1 млн американцев — большинство из них даже не подозревали, что получали медицинские услуги.



К делу привлечены уже 324 подозреваемых, среди которых 96 медицинских работников: врачи, фармацевты и персонал. В ходе обысков изъято более $245 млн наличными, элитные авто, недвижимость и криптовалюты.



Ключевых фигурантов задержали прямо в аэропортах и на границе с Мексикой — они пытались покинуть страну.



Расследование называется Operation Gold Rush и уже признано самым масштабным медицинским расследованием в истории США. Его результаты показали уязвимость государственной системы Medicare и уровень угрозы со стороны транснациональных преступных сетей, в том числе РФ.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в результате очередной атаки российских войск пострадала критическая инфраструктура Степногорской общины в Запорожье. Враг бил по населенному пункту из артиллерии и FPV-дронов, целенаправленно уничтожая объекты энергообеспечения.