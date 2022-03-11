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РФ хочет установить контроль над украинской энергетикой: опубликовали план

Сообщество InformNapalm перехватило план россиян

11 марта 2022, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ уже 16-е сутки ведет войну с Украиной. Обнародован план оккупантов, где они планируют установить контроль над Украиной. В частности, контролируя нашу энергетику. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

РФ хочет установить контроль над украинской энергетикой: опубликовали план

InformNapalm перехватила план россиян (фото из открытых источников)

По обнародованной Центром информации, сообщество InformNapalm перехватило план россиян. Он предполагает, в частности, установление контроля над атомными станциями и включение их в работу, используя российские тепловыделяющие элементы.

Агрессор хочет национализировать электросети и стратегические объекты электрогенерации: ГЭС и крупные ТЭС.

Установить контроль над украинской газотранспортной системой.

Вообще, враг хочет взять под контроль ключевые составляющие энергетической отрасли Украины и полностью "запереть" ее на РФ.

При этом возможный контроль над украинской ГТС мог бы дать РФ дополнительные аргументы для усиления агрессивной политики "давления" на европейские страны.

Поэтому жители Европы должны подумать о том, какое будущее власть Кремля хочет сделать реальностью не только для жителей Украины, но и всего европейского населения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Белорусские войска могут атаковать Украину. Сообщили время вторжения. В Центре стратегических коммуникаций заявили, что белорусские войска могут совершить атаку на территорию Украины уже сегодня, 11 марта, в 21:00. Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве Александра Ткаченко (Министерстве информполитики Украины) отметили, что Беларусь может приступить к вторжению вечером 11 марта.


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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/646
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