РФ атаковала энергосистему Украины: как будут действовать графики отключений света завтра

26 декабря в Украине вводятся временные ограничения на потребление электроэнергии из-за повреждений энергетических объектов в результате ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Согласно графикам будут применяться очереди отключений для бытовых потребителей, а также ограничения для промышленности и бизнеса. Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Завтра, 26 декабря, в Украине будут действовать следующие ограничения на потребление электроэнергии:

Для бытовых потребителей:

с 08:00 до 17:00 — отключение за полторы очереди

с 17:00 до 21:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса:

с 07:00 до 22:00 — применение графиков ограничения мощности

Причиной временного усиления ограничений стало повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки, состоявшейся 25 декабря. Энергетические компании активно работают над восстановлением поврежденного оборудования и возобновлением поставки энергии.

Следует отметить, что время и объем ограничений в течение суток могут изменяться. Для получения актуальной информации о графиках отключений в вашем регионе следует обращаться к официальным ресурсам облэнерго или их страницам в соцсетях.

Как узнать о графиках стабилизационных отключений

Отметим, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки:

1 очередь – 4 часа ограничений

2 очередь – 8 часов ограничений

3 очередь – 12 часов ограничений

4 очередь – более 12 часов ограничений

Облэнерго самостоятельно определяют, как распределить эти ограничения в течение суток, формируя соответствующие графики для каждого региона.

НЭК "Укрэнерго" оценивает существующую мощность и прогнозирует потребление электрической энергии каждый час суток следующего дня. Если потребление превышает производство, главный диспетчер украинской энергосистемы распоряжается использовать стабилизационные или экстренные отключения всем операторам системы распределения. Без ограничения потребления могут возникнуть многочисленные аварии.

Отключения делятся на два типа: стабилизационные и экстренные. Стабилизационные отключения производятся по графику, в то время как экстренные происходят без предупреждения и определенного времени.

Актуальный график стабилизационных отключений доступен на сайте ДТЭК в разделе "Отсутствует электроэнергия". Кроме того, графики отключений теперь можно найти в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram.

Графики отключений по областям

Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.

Энергетики призывают граждан не включать одновременно энергоемкие приборы после возобновления электроснабжения, поскольку это может значительно повысить нагрузку на сеть и вызвать аварии.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.