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Резонанс в Польше: карикатурист жестко высмеял "реформы" скандального украинского нардепа

Карикатура на Гетманцева: Польша критикует налоги в Украине

сегодня, 19:00
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Клименко Елена

12 июня польский карикатурист Щепан Садурский опубликовал в Facebook сатирическую иллюстрацию, в которой центральной фигурой стал глава налогового комитета Верховной Рады Украины — Даниил Гетманцев. Рисунок сразу вызвал широкий резонанс, ведь точно передает критику налоговой политики Украины в глазах европейской аудитории.

Резонанс в Польше: карикатурист жестко высмеял "реформы" скандального украинского нардепа

Фото: скриншот

На карикатуре Гетманцев держит в руках пылесос с надписью "Reforma", которой "высасывает" украинских предпринимателей. Те вынуждены буквально вылетать из страны, спасаясь в направлении Польши. В композиции легко узнать очертания Украины, польский флаг и оставляющих родину бизнесменов.

Подпись под иллюстрацией на польском языке переводится как: "Гетманцев и государственная помощь бегущим из Украины предпринимателям".

Это первый случай, когда украинское чиновник такого ранга стал объектом международной визуальной критики. Значение этого жеста выходит за рамки простой политической сатиры — он показывает, как налоговая политика Украины влияет на ее репутацию за границей. Вместо содействия бизнесу нынешний подход, по мнению многих предпринимателей, провоцирует массовый отток компаний за пределы страны.

Напомним, что Даниил Гетманцев неоднократно подвергался критике внутри Украины за усиление фискального давления и пренебрежение к микропредпринимательству. По информации YouControl, в 2023 году более 40 тысяч ФЛП прекратили деятельность.

Портал "Комментарии" уже писал, что В январе 2025 года было зафиксировано рекордное количество закрывшихся ФЛП – более 61 тысячи. Как объясняет председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, частично ФЛП закрылись из-за повышения налогов. Однако еще одной причиной Гетманцев называет то, что некоторые ФЛПы не работали как следует.



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