Резников рассказал, почему в Украине хотят отменить призыв в армию

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Елизавета Черных
По словам Главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, военный призыв хотят отменить, поскольку украинская власть планирует перейти к формированию профессиональной армии. Об этом министр заявил на брифинге, пишет РБК-Украина.
Алексей Резников - фото: Офис президента
Резников отметил, что в состав Вооруженных Сил Украины входят три категории:
1. Наименьшая — призывники. Люди, которые по старой традиции приглашаются в центры комплектации и могут полтора года нести службу. Сегодня это 10% от численности ВСУ (261 тысяча украинцев);
2. Контрактники — мужчины и женщины, заключающие контракт, длительностью от восьми месяцев до трех лет;
3. Граждане, несущие службу более десяти лет.
По словам министра обороны, идея главы государства Владимира Зеленского заключается в том, чтобы на протяжении четырех лет в плановом режиме перейти к формированию профессиональной армии. Это, отмечает Резников, позволит отказаться от срочного призыва, не долгосрочных контрактов, а также будет позиционировать службу в рядах ВСУ "привлекательной и интересной профессией".
Резников добавил, что сейчас Минобороны работает над соответствующими проектами законов.
Кроме того, по словам Резникова, уже с 2024 года в Украине могут вовсе отменить срочную службу в армии.
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