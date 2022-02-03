Резников рассказал, почему в Украине хотят отменить призыв в армию

По словам Главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, военный призыв хотят отменить, поскольку украинская власть планирует перейти к формированию профессиональной армии. Об этом министр заявил на брифинге, пишет РБК-Украина.

Алексей Резников - фото: Офис президента

Резников отметил, что в состав Вооруженных Сил Украины входят три категории:

1. Наименьшая — призывники. Люди, которые по старой традиции приглашаются в центры комплектации и могут полтора года нести службу. Сегодня это 10% от численности ВСУ (261 тысяча украинцев);

2. Контрактники — мужчины и женщины, заключающие контракт, длительностью от восьми месяцев до трех лет;

3. Граждане, несущие службу более десяти лет.

По словам министра обороны, идея главы государства Владимира Зеленского заключается в том, чтобы на протяжении четырех лет в плановом режиме перейти к формированию профессиональной армии. Это, отмечает Резников, позволит отказаться от срочного призыва, не долгосрочных контрактов, а также будет позиционировать службу в рядах ВСУ "привлекательной и интересной профессией".

Резников добавил, что сейчас Минобороны работает над соответствующими проектами законов.

"Начиная с того, чтобы начать альтернативную срочной службе систему подготовки юношей и девушек 3-3,5 месяца. После подготовки они не попадают в срочный призыв", — сообщил министр.

Кроме того, по словам Резникова, уже с 2024 года в Украине могут вовсе отменить срочную службу в армии.

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