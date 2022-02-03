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Резников рассказал, почему в Украине хотят отменить призыв в армию

Сейчас Минобороны работает над соответствующими законопроектами

сегодня, 11:57 comments1303
Автор:

Елизавета Черных
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По словам Главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, военный призыв хотят отменить, поскольку украинская власть планирует перейти к формированию профессиональной армии. Об этом министр заявил на брифинге, пишет РБК-Украина. 

Резников рассказал, почему в Украине хотят отменить призыв в армию

Алексей Резников - фото: Офис президента

Резников отметил, что в состав Вооруженных Сил Украины входят три категории: 

1. Наименьшая — призывники. Люди, которые по старой традиции приглашаются в центры комплектации и могут полтора года нести службу. Сегодня это 10% от численности ВСУ (261 тысяча украинцев); 

2. Контрактники — мужчины и женщины, заключающие контракт, длительностью от восьми месяцев до трех лет; 

3. Граждане, несущие службу более десяти лет. 

По словам министра обороны, идея главы государства Владимира Зеленского заключается в том, чтобы на протяжении четырех лет в плановом режиме перейти к формированию профессиональной армии. Это, отмечает Резников, позволит отказаться от срочного призыва, не долгосрочных контрактов, а также будет позиционировать службу в рядах ВСУ "привлекательной и интересной профессией". 

Резников добавил, что сейчас Минобороны работает над соответствующими проектами законов. 

"Начиная с того, чтобы начать альтернативную срочной службе систему подготовки юношей и девушек 3-3,5 месяца. После подготовки они не попадают в срочный призыв", — сообщил министр. 

Кроме того, по словам Резникова, уже с 2024 года в Украине могут вовсе отменить срочную службу в армии. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - Германия поощряет российскую агрессию: Резников заявил, что Москва планирует возродить ГДР. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/prizyv-armiyu-2024-goda-otmenyat-reznikov-1643879306.html
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