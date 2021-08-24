Резкое похолодание и дожди: какой будет погода на День Независимости в Украине (КАРТА)

24 августа, в Украину придут ужасные ливни. По информации синоптиков, дожди будут идти на территории всей западной Украины. Местным жителям следует ожидать даже грозы. Температура воздуха упадет до 18 ° ... 22 °. На остальной территории Украины будет тепло и солнечно, +27 ° ... 31 °. Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".

На Западе Украины будут идти обильные дожди (фото из открытых источников)

На территории других регионов страны будет такая погода:

В столице сегодня будет немного облачно. Температура воздуха ночью 16 °, днем 28 °.

Во Львове во вторник небо будет облачным. Ночью 12 °, днем 20 °, ливень.

В Луцке — вероятная облачность, ночью 11 °, днем 18 °, ливень.

В Ровно сегодня облачно, ночью 11 °, днем 19 °, ливень.

В Тернополе 24 августа ночью будет 12 °, днем 21 °, ясно, ливень.

В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью 14 °, днем 25 °, гроза.

В Ивано-Франковске вторник облачно, ночью 14 °, днем 22 °, ливень.

В Черновцах на сегодняшний — небольшая облачность, ночью 16 °, днем 26 °, гроза.

В Виннице вторник будет 15 ° ... 26 °, ясно.

В Житомире сегодня день будет ночью 16 °, днем 27 °, ясно.

В Черкассах вторник будет солнечно, ночью 15 °, днем 27 °.

В Кропивницкому температура ночью будет 13 °, днем 27 °, ясно.

В Полтаве вторник — облачно, температура воздуха 14 ° ... 28 °.

В Одессе сегодня — солнечно, температура ночью +14 °, днем 27 °.

В Херсоне во вторник ночью 16 °, днем 31 °, почти безоблачно.

В Николаеве будет ясно, ночью 16 °, днем 28 °.

В Запорожье сегодня температура ночью 15 °, днем 29 °, практически безоблачно.

В Сумах вторник температура воздуха составит 14 ° ... 27 °, ясно.

В Харькове 24 августа — облачно, температура ночью 13 °, днем 28 °.

В Днепре температура ночью будет 15 °, днем 28 °, ясно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, 16 ° ... 27 °.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью 12 °, днем 28 °.

В Северодонецке — ясно и безоблачно, температура ночью 12 °, днем 29 °.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.

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