Резкое похолодание и дожди: какой будет погода на День Независимости в Украине (КАРТА)

BTC/USD
49575.11
ETH/USD
3333.69
LTC/USD
186.12
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
24 августа, в Украину придут ужасные ливни. По информации синоптиков, дожди будут идти на территории всей западной Украины. Местным жителям следует ожидать даже грозы. Температура воздуха упадет до 18 ° ... 22 °. На остальной территории Украины будет тепло и солнечно, +27 ° ... 31 °. Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".
На Западе Украины будут идти обильные дожди (фото из открытых источников)
На территории других регионов страны будет такая погода:
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости