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Резкое похолодание и дожди: какой будет погода на День Независимости в Украине (КАРТА)

Изменение погоды ожидается в западных областях

сегодня, 08:36
Автор:

Лиля Воробьева

24 августа, в Украину придут ужасные ливни. По информации синоптиков, дожди будут идти на территории всей западной Украины. Местным жителям следует ожидать даже грозы. Температура воздуха упадет до 18 ° ... 22 °. На остальной территории Украины будет тепло и солнечно, +27 ° ... 31 °. Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".

Резкое похолодание и дожди: какой будет погода на День Независимости в Украине (КАРТА)

На Западе Украины будут идти обильные дожди (фото из открытых источников)

На территории других регионов страны будет такая погода:

  • В столице сегодня будет немного облачно. Температура воздуха ночью 16 °, днем 28 °.
  • Во Львове во вторник небо будет облачным. Ночью 12 °, днем 20 °, ливень.
  • В Луцке — вероятная облачность, ночью 11 °, днем 18 °, ливень.
  • В Ровно сегодня облачно, ночью 11 °, днем 19 °, ливень.
  • В Тернополе 24 августа ночью будет 12 °, днем 21 °, ясно, ливень.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью 14 °, днем 25 °, гроза.
  • В Ивано-Франковске вторник облачно, ночью 14 °, днем 22 °, ливень.
  • В Черновцах на сегодняшний — небольшая облачность, ночью 16 °, днем 26 °, гроза.
  • В Виннице вторник будет 15 ° ... 26 °, ясно.
  • В Житомире сегодня день будет ночью 16 °, днем 27 °, ясно.
  • В Черкассах вторник будет солнечно, ночью 15 °, днем 27 °.
  • В Кропивницкому температура ночью будет 13 °, днем 27 °, ясно.
  • В Полтаве вторник — облачно, температура воздуха 14 ° ... 28 °.
  • В Одессе сегодня — солнечно, температура ночью +14 °, днем 27 °.
  • В Херсоне во вторник ночью 16 °, днем 31 °, почти безоблачно.
  • В Николаеве будет ясно, ночью 16 °, днем 28 °.
  • В Запорожье сегодня температура ночью 15 °, днем 29 °, практически безоблачно.
  • В Сумах вторник температура воздуха составит 14 ° ... 27 °, ясно.
  • В Харькове 24 августа — облачно, температура ночью 13 °, днем 28 °.
  • В Днепре температура ночью будет 15 °, днем 28 °, ясно.
  • В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, 16 ° ... 27 °.
  • В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью 12 °, днем 28 °.
  • В Северодонецке — ясно и безоблачно, температура ночью 12 °, днем 29 °.
  • Резкое похолодание и дожди: какой будет погода на День Независимости в Украине (КАРТА) - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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