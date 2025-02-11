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Рейтинг стран по коррупции: на каком месте Украина

Индекс восприятия коррупции оценивает и ранжирует страны по коррупции в государственном секторе, по оценкам экспертов и руководителей предприятий.

сегодня, 10:22
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Автор:
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Slava Kot

Рейтинг стран по коррупции: на каком месте Украина

Индекс восприятия коррупции. Фото из открытых источников

Transparency International опубликовала обновленный индекс восприятия коррупции за 2024 год. В нем Украина опустилась на одну позицию и заняла 105-е место среди 180 стран мира, которые оценивались в рейтинге восприятия коррупции.

Transparency International составляет ежегодный рейтинг коррупции, где ранжирует страны по уровню восприятия коррупции в государственном секторе. Страны оцениваются по 100-балльной шкале, где 0 соответствует очень большой коррупции, а 100 – практически в ее отсутствии.

Согласно индексу восприятия коррупции наименее коррумпированной страной снова стала Дания, получившая 90 из 100 баллов. На второе место поднялась Финляндия, а тройку лидеров замыкает Сингапур. Из 10 наименее коррумпированных стран мира семь представляют Европу, две страны из Океании и одна из Азии.

Украина в индексе восприятия коррупции в 2024 году получила 35 баллов и заняла 105 место. Это второй самый высокий балл за всю историю Украины в рейтинге коррупции от Transparency International. Больше баллов Украина получала только в 2023 году, когда заняла 104 место с 36 баллами. Начиная с 2012 года, худший уровень по коррупции в Украине был в 2013 году – всего 25 баллов.

Самый низкий показатель среди стран Европы в России – 22 балла и 154 место. Среди европейских стран результат ниже Украины получили: Сербия, Беларусь и Босния и Герцеговина – по 33 балла.

Рейтинг стран по коррупции: на каком месте Украина - фото 2

Индекс восприятия коррупции

Наименее коррумпированные страны мира по Transparency International:

  • 1. Дания – 90 баллов
  • 2. Финляндия – 88 баллов
  • 3. Сингапур – 84 балла
  • 4. Новая Зеландия – 83 балла
  • 5. Люксембург – 81 балл
  • 6. Норвегия – 81 балл
  • 7. Швейцария – 81 балл
  • 8. Швеция – 80 баллов
  • 9. Нидерланды – 78 баллов
  • 10. Австралия – 77 баллов

Наиболее коррупционной страной считается Судан, занявший 180 место в индексе восприятия коррупции с 8 баллами.

Рейтинг стран по коррупции: на каком месте Украина - фото 3

Индекс восприятия коррупции

Как указывает Transparency International, с 2012 года 32 страны значительно снизили уровень коррупции, однако 148 стран оставались на месте или ухудшали свой показатель. Глобальный средний показатель коррупции в мире составляет 43 балла и остается на месте в течение многих лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по качеству жизни.

Также "Комментарии" писали о 10 самых коррумпированных странах мира.



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Источник: https://www.transparency.org/en/cpi/2024 https://www.transparency.org/en/cpi/2024
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