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Рейтинг стран по силе паспорта: какое место у Украины в 2025 году

Граждане Украины могут путешествовать без виз в 147 стран мира.

23 июля 2025, 15:45
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Автор:
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Slava Kot

Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге стран по силе паспортов на 2025 год. Согласно обновленному Passport Index от международной компании Henley & Partners, украинский паспорт занял 29 место, поднявшись на три ступени по сравнению с прошлым годом.

Рейтинг стран по силе паспорта: какое место у Украины в 2025 году

Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге Passport Index

Henley & Partners ежегодно анализирует доступность стран для безвизовых путешествий, используя данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и открытые правительственные источники. На основе этих показателей создается Passport Index, определяющий силу паспорта каждой страны. Самый сильный паспорт в 2025 году признан за Сингапуром, который имеет безвизовый доступ в 193 страны.

Рейтинг самых сильных паспортов:

  • 1 место: Сингапур – 193 страны без виз
  • 2 место: Япония и Южная Корея – по 190 стран
  • 3 место: Финляндия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания – по 189 стран.

Украина в рейтинге паспортов в 2025 году заняла 29-е место. Это на три позиции лучше, чем в прошлом году. В общем, безвизовый режим Украина имеет со 147 странами. В январе 2024 года Украина занимала 32 место с безвизом в 148 государств. Однако, несмотря на уменьшение безвизовых стран, позиция по силе паспорта улучшилась.

Рядом с Украиной в рейтинге расположились Гренада, также занимающая 29 место. На одну позицию выше Панама и Тринидад и Тобаго, ниже Парагвай и Сент-Люсия. Польша занимает 7 место, США – 10, Румыния – 13, Молдова – 44, Россия – 46 место, Беларусь – 62.

Самый слабый паспорт в мире в Афганистане, позволяющий посетить только 25 стран без визы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев заставили взять российские паспорта.

Также "Комментарии" писали, что в 2023 году Украина в рейтинге силы паспортов Passport Index была на 36-м месте.



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Источник: https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking
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