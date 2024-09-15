Рейтинг стран по качеству жизни в 2024 году: на каком месте Украина

Ресурс Numbeo опубликовал рейтинг стран по качеству жизни за первую половину 2024 года. В список из 83 стран попала Украина, занявшая 66 место в индексе качества жизни.



Украина на 66-м месте в рейтинге стран по качеству жизни. Фото из открытых источников

Индекс качества жизни Numbeo – это показатель, рассчитываемый на основе данных, собранных от пользователей со всего мира, для оценки условий жизни в разных странах. Для составления рейтинга стран учитываются восемь основных групп индексов, куда входит покупательная способность, уровень здравоохранения, стоимость жизни, безопасность, климат, время на дорогу к работе и другие.

Согласно рейтингу стран от Numbeo, страной с лучшим качеством жизни в 2024 году стал Люксембург, получивший 219,3 балла. Люксембург имеет самый высокий показатель индекса покупательной способности. Это означает, что для граждан Люксембурга аренда жилья или посещение ресторанов не составляет значительной финансовой нагрузки.

Второй страной по качеству жизни стали Нидерланды – 207,5 балла. Страна выделяется стабильной экономикой и высоким уровнем жизнью. Тройку лидеров замыкает Дания – 205,6 балла. У Дании развитая социальная поддержка и безопасность.

Украина в рейтинге стран по качеству жизни заняла 66 место – 110,7 балла. Несмотря на войну, Украина не испытала существенного падения в рейтинге, ведь в 2020 году занимала 65 место. Худшие показатели в Украине среди факторов стоимости жизни.

Россия оказалась на одну ступеньку выше Украины – 65 место со 111,2 баллами. Также рядом с Украиной расположились Марокко и Колумбия – 64-е место и 67-е место. В Европе хуже показатели чем у Украины только в Албании – 103,5 балла.

Рейтинг стран по качеству жизни:

1. Люксембург – 219,3; 2. Нидерланды – 207,5; 3. Дания – 205,6; 4. Оман – 204,3; 5. Швейцария – 204; 6. Финляндия – 199,9; 7. Исландия – 199,7; 8. Австрия – 190,8; 9. Норвегия – 189; 10. Швеция – 186,7.

Худший показатель в рейтинге стран по качеству жизни в мире у Нигерии – 42,7 балла.

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