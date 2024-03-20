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Мировой рейтинг счастья 2024: на каком месте Украина

Украина заняла 105-е место в новом рейтинге счастья от World Happiness Report. Это на 13 позиций хуже показателей 2023 года.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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World Happiness Report опубликовал новый мировой рейтинг счастья в котором Финляндия в седьмой раз стала страной с самым высоким уровнем счастья в мире. Украина ухудшила свои показатели с предыдущим годом и в рейтинге счастья за 2024 оказалась на 105 позиции.

Мировой рейтинг счастья 2024: на каком месте Украина

Украина на 105-м месте в рейтинге счастья. Фото из открытых источников

World Happiness Report, который при поддержке ООН оценивающий мировой рейтинг счастья, опубликовал обновленный список стран по показателю счастья. Лидером в седьмой раз стала Финляндия, набравшая 7,842 балла из 10 возможных. Авторы отчета отметили, что у финнов высокое чувство общественной поддержки и взаимного доверия. Кроме того, граждане Финляндии считают, что могут свободно делать собственный выбор, а также имеют минимальные подозрения в коррупции в стране.

На втором месте в рейтинге счастья оказалась Дания, а тройку лидеров замыкает Исландия. Обе страны занимали такие же места и в мировом рейтинге счастья в прошлом году.

Украина в рейтинге счастья занимает 105 позицию, что на 13 мест хуже, чем в 2023, когда Украина была на 92 позиции.

Среди 142 стран, попавших в мировой рейтинг счастья, на последнем месте оказался Афганистан с 1,721 баллами.

Десять самых счастливых стран мира по рейтингу счастья от World Happiness Report:

  • 1. Финляндия – 7,441
  • 2. Дания – 7,583
  • 3. Исландия – 7,525
  • 4. Швеция – 7,344
  • 5. Израиль – 7,341
  • 6. Нидерланды – 7,319
  • 7. Норвегия – 7,302
  • 8. Люксембург – 7,122
  • 9. Швейцария – 7,06
  • 10. Австрия – 7,057

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, где лучше жить в Европе. Опубликован рейтинг стран по удовлетворенности жизни.

Также "Комментарии" писали о рейтинге армий мира по силе в 2024 году.



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Источник: https://worldhappiness.report/news/
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