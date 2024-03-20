Мировой рейтинг счастья 2024: на каком месте Украина

World Happiness Report опубликовал новый мировой рейтинг счастья в котором Финляндия в седьмой раз стала страной с самым высоким уровнем счастья в мире. Украина ухудшила свои показатели с предыдущим годом и в рейтинге счастья за 2024 оказалась на 105 позиции.



Украина на 105-м месте в рейтинге счастья. Фото из открытых источников

World Happiness Report, который при поддержке ООН оценивающий мировой рейтинг счастья, опубликовал обновленный список стран по показателю счастья. Лидером в седьмой раз стала Финляндия, набравшая 7,842 балла из 10 возможных. Авторы отчета отметили, что у финнов высокое чувство общественной поддержки и взаимного доверия. Кроме того, граждане Финляндии считают, что могут свободно делать собственный выбор, а также имеют минимальные подозрения в коррупции в стране.

На втором месте в рейтинге счастья оказалась Дания, а тройку лидеров замыкает Исландия. Обе страны занимали такие же места и в мировом рейтинге счастья в прошлом году.

Украина в рейтинге счастья занимает 105 позицию, что на 13 мест хуже, чем в 2023, когда Украина была на 92 позиции.

Среди 142 стран, попавших в мировой рейтинг счастья, на последнем месте оказался Афганистан с 1,721 баллами.

Десять самых счастливых стран мира по рейтингу счастья от World Happiness Report:

1. Финляндия – 7,441

2. Дания – 7,583

3. Исландия – 7,525

4. Швеция – 7,344

5. Израиль – 7,341

6. Нидерланды – 7,319

7. Норвегия – 7,302

8. Люксембург – 7,122

9. Швейцария – 7,06

10. Австрия – 7,057

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