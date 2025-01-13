Рейтинг самых сильных армий мира 2025: на каком месте Украина

Аналитический ресурс Global Firepower опубликовал рейтинг военной силы 2025 года на основе более 60 факторов для своей оценки. Украина вошла в топ 20 сильнейших государств мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на GlobalFirepower.

Украина на 20-м месте в рейтинге сильнейших армий. Фото из открытых источников

Для оценки силы Global Firepower использует индекс PowerIndex на основе 60 критериев, разделенных на несколько групп: финансы, ресурсы, логистика, авиация, военно-морские мощности, количество военных и другие. При анализе были учтены 145 стран мира. Чем ниже балл в рейтинге, тем выше позиция страны.

Украина в 2025 году занимает 20-е место в рейтинге армий мира с 0,3755 баллами, что делает ее шестыми по силе войсками в Европе. В 2024 году ВСУ находились на 18 позиции в общем рейтинге, еще годом ранее – на 15 месте, а в период с 2016 по 2021 год были за топ 20 сильнейших армий мира.

Согласно анализу Global Firepower, сильнейшей армией мира признано США – 0,0744 балла. Второе место делят Россия и Китай – по 0,0788 балла.

Посмотреть рейтинг сильнейших армий мира 2025 можно ниже:

По сравнению с прошлым годом наивысшее среди 20 сильнейших армий мира в 2025 году поднялась Германия – с 19 на 14 позицию, и Франция – с 11 на 7 место. Наибольшее падение получил Египет – с 15 места на 19 позицию.

За пределами 20 сильнейших армий мира Польша оказалась сразу после Украины – 21 место, Швеция – 27, Канада – 28, Греция – 30, Северная Корея – 34, Южная Африка – 40, Дания – 45, Венгрия – 55, Беларусь – 70.

Самыми слабыми армиями мира в 2025 году ресурс Global Firepower назвал армии таких стран, как Бутан, Бенин и ЦАР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге сильнейших армий мира в 2023 и 2024 годах.

Также "Комментарии" писали о рейтинге армий мира от US News and World Report, где Украина заняла восьмое место, а Россия – первое.