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Рейтинг самых популярных украинских политиков на YouTube

По данным исследования, YouTube-каналы политиков демонстрируют тенденцию к застою или падению

сегодня, 14:13
Автор:

Елизавета Черных

По результатам исследований инициативы "Как не стать овощем", был обнародован рейтинг наиболее популярных YouTube-каналов украинских политиков. Об этом сообщает Media Sapiens. 

Рейтинг самых популярных украинских политиков на YouTube

ФОТО: Из открытого источника

Так по данным анализа политического сегмента украинского YouTube, лидером является политический деятель Анатолий Шарий. Совокупность просмотров всех его видеороликов составляет три с половиной миллиарда. А вот самый популярный ранее канал Владимира Зеленского "Зе!Президент" начинает терять аудиторию и просмотры.

Лидирующие позиции рейтинга занимают YouTube-каналы нардепа Александра Куницкого (известного ранее за видео, в которых он критикует полицию) и депутата Александра Дубинского.

Замыкает рейтинг депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который дополняет свои ролики с критикой украинской власти интервью с известными личностями.

Сейчас топ-10 самых популярных политиков выглядит так: 

1. Анатолий Шарий

2. "zpsanek" (Александр Куницкий)

3. Виктор Медведчук 

4. "DubinskyPro" (Александр Дубинский) 

5. Ольга Шарий

6. "Зе!Президент" (Владимир Зеленский)

7. Геннадий Балашов 

8. Юлия Тимошенко 

9. Николай Азаров 

10. Алексей Гончаренко 

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Источник: https://ms.detector.media/onlain-media/post/25993/2020-11-17-doslidniki-nazvali-top-10-naipopulyarnishikh-ukrainskikh-politikiv-v-youtube/
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