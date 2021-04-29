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Рейтинг самых опасных трасс Украины

Патрульная полиция определила автомобильные дороги, на которых чаще всего происходят ДТП

29 апреля 2021, 16:45
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Статистику обнародовала патрульная полиция на своем официальном сайте.

Рейтинг самых опасных трасс Украины

Дороги Украины: названы самые опасные трассы. Фото: focus.ua

Так, за первый квартал 2021 года патрули зафиксировали 42 689 аварий на дорогах. Это на 18% больше, чем за прошлый квартал.

Больше всего аварий происходит на трассах. Чтобы обезопасить и предупредить водителей, патрульная полиция составила список самых опасных дорог Украины по состоянию на 2021 год: 

1. М-06 Киев-Чоп — 113 ДТП, 27 погибших, 178 травмированных;

2. М-03 Киев-Харьков-Довжанский — 51 ДТП, 13 погибших, 88 травмированных;

3. М-05 Киев-Одесса — 39 ДТП, 14 погибших, 47 травмированных;

4. М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка — 389 ДТП, 14 погибших, 45 травмированных;

5. Н-03 Житомир-Черновцы — 26 ДТП, 1 погибший, 45 травмированных;

6. М-19 Доманво-Ковель-Тереблече — 22 ДТП, 6 погибших, 37 травмированных;

7. М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский — 20 ДТП, 4 погибших, 37 травмированных;

8. М-07 Киев-Ковель-Ягодин — 18 ДТП, 3 погибших, 24 травмированных;

9. Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье — 18 ДТП, 3 погибших, 28 травмированных;

10. М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск — 18 ДТП, 3 погибших, 26 травмированных;

11. На-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга — 17 ДТП, 5 погибших, 24 травмированных;

12. М-18 Харьков-Симферополь-Ялта — 16 ДТП, 5 погибших, 18 травмированных;

13. Не-31 Днепр-Решетиловка — 15 ДТП, 4 погибших, 19 травмированных;

14. М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская — 15 ДТП, 3 погибших, 17 травмированных;

15. На-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов — 15 ДТП, 2 погибших, 20 травмированных.

Сайт "Комментарии" желает вам безопасной дороги и рекомендует прочитать, в каком случае полиция не сможет остановить автомобиль.


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Источник: https://avtosota.com/12030-stalo-vidomo-na-yakyh-trasah-v-ukrayini-stayetsya-najbilshe-dtp.html
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