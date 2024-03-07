Рейтинг ректоров: кто больше заработал в течение 2022 года

Журналисты изучили финансовые декларации лидеров двадцати ведущих университетов Украины, избранные по количеству заявлений, поданных абитуриентами, чтобы выявить размер заработной платы, полученной на своей основной должности в течение 2022 года. Об этом сообщили в издании "Слово и дело"

Сколько зарабатывают ректоры топ-вузов Украины

На вершине финансовой пирамиды стоит Виктор Андрущенко, ректор Киевского университета имени Драгоманова, чья зарплата за 2022 год составила более 2 миллионов гривен. Этот факт особенно привлекает внимание, учитывая, что университет занял 15 место в общенациональном рейтинге высших учебных заведений.

Примечательно, что зарплаты ректоров отличаются не только в зависимости от рейтинга их заведений, но и регионального расположения и специфики учебных программ. Так, Михаил Згуровский, руководитель Киевского политехнического института, заработал почти 1.83 миллиона гривен.

Зарплаты Владимира Мельника из Львовского национального университета имени Франко и Анатолия Мазараки из Государственного торгово-экономического университета в Киеве составили более миллиона гривен.

Важно отметить, что уровень заработной платы не всегда коррелирует с репутацией или популярностью университета. К примеру, ректор Киево-Могилянской академии, известный своими инновационными подходами к образованию, заработал относительно скромные 400-600 тысяч гривен.

Это исследование открывает многие вопросы о том, как именно определяется стоимость лидерства в академическом мире и какие факторы влияют на финансовое вознаграждение руководителей высших учебных заведений.

В Украине насчитывается более полутора тысяч учреждений высшего образования — цифра, которая вызывает вопросы не только относительно качества образовательных услуг, но и целесообразности такого разнообразия в условиях ограниченных ресурсов. Эта тема стала предметом оживленного обсуждения на государственном уровне, особенно в контексте текущих экономических и социальных вызовов, с которыми сталкивается страна.