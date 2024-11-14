Рейтинг регионов Украины: где пенсионеры больше всего получают

На начало октября 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5852 гривен, но более четверти пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен. По данным Пенсионного фонда, в стране сейчас проживают более 10 миллионов пенсионеров, и почти все они получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Средняя пенсия в Украине пересекла границу 5 тысяч гривен

Как показывает статистика Пенсионного фонда, большинство пенсионеров находятся в непростом положении: 25,79% из них живут на сумму менее 3 тысяч гривен. Еще 17,35% получают между 3001 и 4000 гривен, а 18,59% имеют выплаты от 4001 до 5000 гривен.

Есть также доля пенсионеров, получающих относительно лучшие выплаты. Например, 25,57% имеют пенсии от 5 001 до 10 000 гривен, что уже более комфортной суммой, но это все еще небольшая часть от общего количества. И только 12,70% могут рассчитывать на пенсии, превышающие 10 тысяч гривен.

Самые высокие пенсии фиксируются в столице: средний размер выплат для киевских пенсионеров составляет 7971 гривну. В лидеры также вошли Ровенская область со средней выплатой в 7 277 гривен и Донецкая – с 7 159 гривен. Луганская и Днепропетровская области тоже в первой пятерке со средними пенсиями в 6716 и 6435 гривен соответственно.

На другом полюсе – Тернопольская область, где пенсионные выплаты значительно меньше. Средняя пенсия там составляет всего 4 461 гривну, что делает этот регион менее финансово обеспеченным для пожилых людей.

Читайте на портале "Комментарии" — В Украине рекомендуют не спешить выходить на пенсию в 60 лет. Министерство социальной политики утверждает, что, если отложить этот шаг на несколько лет, можно значительно увеличить сумму будущей пенсии. В среднем отсрочка на 5 лет дает возможность получить до 36% надбавки к пенсии, а если работать более 5 лет – выплаты вырастут еще больше.