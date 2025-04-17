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Рейтинг самых любимых праздников в Украине: на каком месте Пасха

Рождество, Пасха и День Независимости – это самые любимые праздники украинцев.

сегодня, 14:25
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Slava Kot

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствует, что Рождество, Пасха и День Независимости остаются любимыми праздниками украинцев. Кроме того, в последние годы в Украине существенно возросла поддержка национальных праздников, а интерес советского наследия стремительно снижается.

Рейтинг самых любимых праздников в Украине: на каком месте Пасха

Пасха. Фото из открытых источников

Согласно опросу КМИС, украинцы безоговорочно указывают на два наиболее важных праздника – это Рождество и Пасха. Эти религиозные праздники стабильно занимают первые места в рейтинге уже многие годы.

Самые популярные праздники в Украине:

  • Рождество Христово – 70%
  • Пасха – 69%
  • День Независимости Украины – 54%
  • Новый год – 50%
  • День защитников и защитниц Украины – 44%
  • Международный женский день – 23%
  • Троица – 22%
  • День Конституции Украины – 18%
  • День Победы – 12%
  • День труда (1 мая) – 5%

В последние годы в Украине выросла популярность государственных национальных праздников. В 2021 году День Независимости Украины, как один из важнейших праздников, указали 37% респондентов, в то время как в 2025 году показатель вырос до 54%. Пик популярности праздника был в 2024 году – 63%. Другим праздником, который также стали уважать больше украинцы, это День защитников и защитниц Украины. Его популярность выросла с 29% до 44%.

На фоне растущего интереса к национальным праздникам заметно угасание популярности имеющих советское происхождение. 9 мая в 2021 году считали любимым праздником 30% опрошенных, а в 2025 году поддерживают всего 12%. Еще одно стремительное падение демонстрирует День труда – с 12% до 5%.

Рождество, Пасха и Новый год стабильно на высоком уровне у украинцев. Лишь 1% опрошенных заявили, что ни один праздник для них не важен или не любим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что обязательно нужно положить в пасхальную корзину на Пасху.

Также "Комментарии" писали о церковном календаре на 2025 год с полным перечнем праздников.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1504&page=1
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