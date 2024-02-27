Рейтинг одобрения мировых лидеров: на каком месте президент Украины

Согласно внутренним опросам в разных странах мира, оказалось, что, несмотря на начатую войну в Украине, президент России Владимир Путин имеет самый высокий рейтинг одобрения среди населения своей страны. Президент Украины Владимир Зеленский занял пятое место. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на рейтинг ресурса World of Statistics.

Мировые лидеры на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото из открытых источников

World of Statistics опубликовал список из 28 стран, проанализировав рейтинг одобрения лидеров этих стран их населением. Оказалось, что наибольшую поддержку своего населения Владимир Путин – 79%. Такая поддержка российским населением Путина происходит, несмотря на два года с начала полномасштабной войны в Украине, где погибли сотни тысяч граждан России.

На втором месте в рейтинге поддержки среди мировых лидеров от собственного населения оказался премьер-министр Индии Нарендра Моди – 78%. Тройку лидеров замыкает президент Мексики Андрес Лопес, у которого 65% одобрения от своего населения.

На четвертом месте оказался недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей – 63%. Пятое место занял президент Украины Владимир Зеленский – 60%.

Согласно рейтингу World of Statistics, премьер-министр Польши имеет 52% одобрения от поляков, президент США Джо Байден – 37% от американцев, президент Турции Реджеп Эрдоган – 36%, премьер-министр Великобритании Риши Сунак – 25%, президент Франции Эммануэль Макрон – 23%, канцлер Германии Олаф Шольц – 21%. Наименьшее одобрение среди собственных граждан в рейтинге одобрения имеет премьер-министр Японии Кишида Фумио – 18%.

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