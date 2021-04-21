Рейтинг авиакомпаний Украины: портал «Комментарии» запускает новый опрос

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным рейтинговым ресурсом онлайн, запускает новый опрос среди украинцев. На этот раз мы определим "Рейтинг самых популярных авиакомпаний Украины". Голосование продлится с 22 апреля по 4 мая 2021 года.

Рейтинг авиакомпаний Украины. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Авиаперелеты давно стали неотъемлемой частью комфортного передвижения. И при выборе авиакомпании клиент, как правило, ориентируется на такие факторы: комфорт, безопасность, надежность и ценовая политика.

Авиакомпании Украины имеют достаточно обширную сеть авиаперевозок пассажиров как внутри страны, так и за ее пределами. И каждая из этих авиакомпаний уникальна.

Издание "Комментарии" предлагает вам выбрать самую популярную авиакомпанию Украины, которая сочетает в себе все факторы для комфортного перелета. По результатам голосования будет составлен рейтинг из 11 представленных авиакомпаний.

Ваша задача проста — успеть проголосовать за одну из авиакомпаний!

Отметим, что каждый желающий может отдать свой голос за любимую авиакомпанию, причем анонимно — никто кроме вас не узнает, за кого вы проголосовали (остальные будут видеть лишь общую статистику). Выбрать можно только одну авиакомпанию. Изменить свое решение после голосования уже будет невозможно.

Ранее портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua" запустили опрос "Самый популярный супермаркет Киева". Голосование еще не окончено. Успейте оценить ТОП-10 самых популярных продуктовых торговых центров в Киеве, которые пытаются учесть вкусы каждого клиента, чтобы удержать своих посетителей и привлечь новую аудиторию.

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