Рейтинг армий мира по количеству истребителей: на каком месте Украина

Аналитики Global Firepower составили рейтинг самых сильных армий мира 2025 года на основе 60 критериев. Одним из показателей рейтинга стало количество истребителей на вооружении у каждой страны. Украина стала 30 страной мира по количеству истребителей – 70 самолетов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Global Firepower.

Рейтинг армий мира по количеству истребителей

В рейтинге Global Firepower учитывались разные типы истребителей, присутствующих в крупных армиях мира. В списке присутствуют американские истребители F-22, F-15, F-16, F/A-18, российские Су-27/35 и МиГ-29, а также Eurofighter Typhoon, французский Dassault Rafale и шведский Saab Gripen.

Согласно анализу Global Firepower, самый многочисленный флот истребителей имеют Соединенные Штаты – 1790 самолетов. Второе место занимает Китай – 1212 истребителей. На третьем месте по количеству истребителей оказалась Россия – 833 борта.

Украина заняла 30 место в рейтинге и располагает 70 истребителями. Среди европейских стран самый высокий показатель у Франции – 12 место с 226 истребителями. Германия – 18 место (129 самолетов), а Великобритания – 19 (113 истребителей).

Рейтинг стран мира с наибольшим количеством истребителей:

Из 145 стран, проанализированных аналитиками Global Firepower, истребители имеют 94 армии мира. По одному истребителю в Эритрее и Демократической Республике Конго. Среди стран Европы истребители отсутствуют в Боснии и Герцеговине, Эстонии, Исландии, Ирландии, Косово, Латвии, Литве, Люксембурге, Молдове и Северной Македонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге крупнейших армий мира по численности войск и на каком месте расположилась Украина.

Также "Комментарии" писали о четвертой армии мира.